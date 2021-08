Missglücktes Überholmanöver: Zwei Motorradfahrer stoßen bei Eichstätt zusammen

Ein Harley-Davidson-Fahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen wollte bei Eichstätt nach links abbiegen. Gleichzeitig wollte ihn ein anderer Motorradfahrer überholen. Beide stießen zusammen und wurden verletzt.

Ein 33-jähriger Harley-Davidson-Fahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie zwei weitere Motorradfahrer waren am Sonntag gegen 13 Uhr auf den Serpentinen von Eichstätt kommend in Richtung Wegscheid unterwegs. Alle drei wollten für eine Pause nach links in einen Parkplatz einbiegen.

Der Harley-Davidson-Fahrer wollte abbiegen, als ihn ein anderer Motorradfahrer überholen wollte

Der an der Spitze fahrende 33-Jährige war bereits am Abbiegen, als ein anderer Motorradfahrer (29) aus dem Kreis Weißenburg-Gunzenhausen versuchte, das Trio zu überholen. Dabei stießen der 29-Jährige sowie der 33-Jährige zusammen. Der 29-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen im rechten Knie, der Fahrer der Harley-Davidson brach sich das linke Fußgelenk. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus. An der Harley-Davidson entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, an der Kawasaki beträgt der Schaden rund laut Polizei rund 4000 Euro. (nr)