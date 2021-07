Süßigkeiten & Zahnbürste geklaut: Polizei Eichstätt sucht Ladendiebin

Eine etwa 45 Jahre alte Frau ist Dienstagmorgen aus einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße in Eichstätt geflüchtet, nachdem sie unter anderem eine elektrische Zahnbürste geklaut hatte.

Gegen 7.30 Uhr legte die bislang unbekannte Frau mehrere Artikel auf das Förderband der Kasse in dem Verbrauchermarkt in der Industriestraße in Eichstätt. Als die Kassiererin die Waren einscannte, flüchtete die Frau laut Polizeiangaben aus dem Markt.

Polizei Eichstätt: Frau nahm elektrische Zahnbürste und Süßwaren mit

Eine Zeuge hat zuvor beobachtet, wie die Frau eine elektrische Zahnbürste und Süßwaren in ihren Rucksack im Gesamtwert von 50 Euro packte. Sie war etwa 45 Jahre alt, schlank und führte einen großen bunten Rucksack mit sich. Eine Fahndung nach der Frau verlief erfolglos, heißt es weiter.

Hinweise zur Täterin nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)