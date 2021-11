Voll bis obenhin: Mann mit 4,26 Promille in Klinik eingeliefert

Im Vorraum eines Verbrauchermarktes in Eichstätt liegt regungslos eine Person. Bald war klar, woran das liegt.

Mit 4,26 Promille ist ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt Dienstagabend, 15. November, in die Klinik Eichstätt eingeliefert worden.

Wie die Polizei meldet, ging gegen 20.30 Uhr die Mitteilung über eine regungslose Person im Vorraum eines Verbrauchermarktes in der Weißenburger Straße in Eichstätt ein. Dort wurde der stark alkoholisierte und kaum ansprechbare 36-Jährige angetroffen. Nach Feststellung des Alkoholwerts von 4,26 Promille wurde der Mann vom Rettungsdienst in die Klinik verbracht.

Der deutschlandweite Rekord eines Blutalkoholwerts liegt bei 8,1. Im Februar 2002 überlebte damals ein in Berlin lebender Pole, da ihm ein Klinikum in Kreuzberg mit einer Blutwäsche das Leben rettete. (nr)