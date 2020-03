04.03.2020

Eichstätt hat eine der beliebtesten Unis

Auf einem Studentenportal landete die Hochschule unter den deutschen Top Ten

Zum zweiten Mal in Folge ist die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) von Studierenden und Alumni unter die zehn beliebtesten deutschen Universitäten gewählt worden. Im diesjährigen Ranking des Online-Portals Studycheck.de belegte die KU bundesweit unter allen Universitäten den vierten Platz. Damit hat sich die KU im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze verbessert. Unter den bayerischen Universitäten ist sie weiterhin die beliebteste.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die KU erneut so hervorragend abgeschnitten hat – zumal das Ranking auf das unmittelbare Urteil der Studierenden zurückgeht. Das Ergebnis ist Auszeichnung und zugleich Ansporn für alle Beteiligten“, sagt KU-Präsidentin Gabriele Gien.

Grundlage für das Ranking sind laut dem Online-Portal Studycheck.de die Bewertungen von mehr als 40.000 Nutzern, die sie im vergangenen Jahr für mehr als 600 Hochschulen und Universitäten abgegeben haben. Die KU erhielt durchschnittlich 4,06 Sterne von fünf möglichen Sternen. 93 Prozent jener Studierenden, die an dem Ranking teilnahmen, empfahlen das Studium an der KU weiter. Nicht nur das Portal Studycheck.de bescheinigt der KU herausragende Studienbedingungen. Auch im Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung, das jährlich im ZEIT-Studienführer erscheint, belegt die KU regelmäßig Platzierungen in der Spitzengruppe – zuletzt im vergangenen Dezember mit dem Masterstudiengang Psychologie. Wer sich über die Studienbedingungen informieren möchte, kann beim Tag der offenen Tür der KU am Samstag, 25. April, einen persönlichen Eindruck gewinnen. Die Besucher erwarten dabei Führungen über den Campus, Vorträge und Schnuppervorlesungen. (nr)

www.studycheck.de/hochschulranking/beliebteste-universitaeten

Themen folgen