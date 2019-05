vor 53 Min.

Eichstätts OB Steppberger hört auf

Der Oberbürgermeister tritt bei der Kommunalwahl im März 2020 nicht mehr an.

Der Eichstätter Oberbürgermeister Andreas Steppberger (FW) tritt bei der kommenden Kommunalwahl im März 2020 nicht mehr an. Das bestätigte der 42-jährige Rathauschef am Mittwoch auf Anfrage.

Gesundheitliche und familiäre Gründe

Steppberger nannte in erster Linie gesundheitliche und familiäre Gründe für seine Entscheidung. Im vergangenen Oktober war er einige Wochen ausgefallen und in stationärer kardiologischer Behandlung gewesen. Die Ärzte hätten ihm geraten, darüber nachzudenken, wie er weitermachen wolle. Es gehe ihm gut, erklärte der OB weiter, aber es gebe auch außerhalb der „zeitintensiven und anstrengenden Politik“ Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Darüber hinaus wolle er künftig als Vater von vier Kindern mehr Zeit für die Familie haben. „Das hat eine wichtige Rolle gespielt.“ Wie Steppberger betonte, seien nicht Groll oder Ärger der Grund für seinen anstehenden Rückzug. Er habe sich das alles reiflich überlegt und dann eine Entscheidung getroffen. Wie Steppberger weiter erklärte, habe ihm die Politik Freude und Spaß bereitet. Zugleich sei sie aber auch ein Geschäft, wo sich manchmal „Tücken“ auftun könnten, mit denen man so zunächst nicht gerechnet habe. Das habe er sich als Politik-Neuling manchmal „anders“ vorgestellt.

Steppberger ist seit 2012 Rathauschef in Eichstätt

Steppberger ist seit 2012 das Oberhaupt der Universitätsstadt. Der Jurist kam als Quereinsteiger in die Politik und wurde – für viele überraschend – gewählt. Er folgte damals auf Arnulf Neumeyer (SPD). (kuepp)

