vor 17 Min.

Eigener Stil und viel Erfahrung

Im Audi Forum Ingolstadt präsentiert sich am 7. November die Allotria Jazz Band

Bühne frei im Audi Forum Ingolstadt für eine deutsche Vorzeigegruppe in Sachen „Classic Jazz“: Die Allotria Jazz Band präsentiert am Donnerstag, 7. November, ihr Programm mit Dixieland und Swing.

Die sieben Musiker der Allotria Jazz Band sehen sich als Vertreter des klassischen Jazz. Dennoch unterscheidet sich die Gruppe mit ihrem eigenständigen Sound von anderen traditionellen Jazzbands. Ihre Wurzeln hat die Gruppe in den 1960er Jahren. Sie startete als Hausband im Münchner Jazzlokal „Allotria“, entwickelte eine eigenständige Rezeptur aus Dixieland und Swing und wurde auch jenseits der Region München auf Bühnen außerhalb von Deutschland bekannt.

Tourneen führten die Allotria Jazz Band unter anderem in die USA und haben ihr zu internationalem Ruf verholfen. Auf ihrer aktuellen Deutschland-Tour schreibt die Band ihre jahrzehntelange Geschichte fort. Nach einem Gastspiel 2015 steht die Gruppe mit neuem Programm auch wieder auf der Bühne des Audi Forum Ingolstadt.

Karten zum Konzert sind zu regulär 25 Euro sowie ermäßigt für 20 Euro erhältlich (per Telefon unter 0800/2834444, per E-Mail an welcome@audi.de) oder an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr. (nr)

