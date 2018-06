vor 54 Min.

Ein 40-Jährigerertrinkt im Auwaldsee

Ein Ingolstädter ist am Samstagabend beim Schwimmen plötzlich untergegangen

Ein tödlicher Badeunfall hat sich im Auwaldsee in Ingolstadt zugetragen. Beim Schwimmen ist am Samstagabend ein 40-jähriger Mann aus Ingolstadt ertrunken. Er verbrachte den Abend mit Familienangehörigen am See, bevor es zu dem Zwischenfall kam.

Wie die Polizei mitteilt, war der Schwimmer gegen 20 Uhr unvermittelt untergegangen und konnte erst mehrere Minuten später durch einen Familienangehörigen gefunden und geborgen werden. Alle Reanimationsmaßnahmen aus dem Kreis der Familie, die bis zu dem Zwischenfall den Abend zusammen am See verbracht hatte, blieben erfolglos. Ein Verwandter des Verunfallten erlitt durch das Ereignis einen Schock und musste anschließend medizinisch betreut werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die notwendigen Ermittlungen zum Unfallgeschehen. Die genaue Todesursache ist laut Polizeiaussage noch Gegenstand von Ermittlungen – Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden lägen jedoch nicht vor. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich um ein tragisches Unglück handelt. (mac)

Themen Folgen