vor 39 Min.

Ein Angriff im Wahn?

Ein 21-Jähriger ist angeklagt, seinen Mitbewohner mit einer Schere verletzt zu haben

Nahezu alles deutet darauf hin, dass ein 21-Jähriger nicht mehr Herr seiner Sinne war, als er im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten mit einer Bastelschere auf seinen Mitbewohner losging. Seit Mittwoch muss sich der Mann aus Afghanistan vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten. Dort attestierte ihm ein Sachverständiger, dass er an Wahnvorstellungen leidet und diese sehr wahrscheinlich auch Auslöser für die Tat gewesen sein könnten. Bei dem Angriff wurde der Mitbewohner nur leicht verletzt, er konnte die Attacken weitgehend abwehren. Das Gericht muss nun über die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung entscheiden.

Der Beschuldigte war schon vor der Tat auffällig gewesen. Bei einer Anhörung im Zuge seines Asylverfahrens hatten die Behördenmitarbeiter bereits Zweifel an seinem psychischen Gesundheitszustand geäußert und auch im Ingolstädter Ankerzentrum, in dem er die letzten Wochen vor der Tat verbracht hatte, hat er verkündet, dass er sich töten und zuvor noch jemand anderen umbringen wolle.

In der Untersuchungshaft haben Mitarbeiter den Afghanen ebenfalls als psychisch auffällig beschrieben. Mit den Mitgefangenen sei er oft in Streitereien verwickelt gewesen, habe Dinge zerstört, habe provoziert. Irgendwann sei er in eine Einzelzelle mit dauerhafter Videoüberwachung gekommen. Selbst in der Psychiatrie, in der er zuletzt untergebracht war, gab es immer wieder Zwischenfälle. Ein Schreiben des Afghanen, in dem er sich auf die Anklageschrift bezieht und das vor Gericht verlesen wurde, ist ebenfalls durchzogen von nicht nachvollziehbaren Gedanken und Formulierungen. Unter anderem spricht er davon, dass „jeder, der mit mir spricht, mir schaden will“. Stimmen und Personen seien ihm immer wieder erschienen, eine davon hätte ihn auch am Hals gepackt. Für den Sachverständigen sind das klare Indizien, dass der Mann an einer paranoiden Schizophrenie leidet und wohl auch die Tat im Wahn geschehen sei. Bei den Gesprächen mit dem Beschuldigten habe dieser immer wieder vom Teufel gesprochen. Für den Mann sah er nur eine ungünstige Prognose: „Eine Integration in Deutschland wird nicht gelingen.“

Doch wollte der 21-Jährige seinen Mitbewohner tatsächlich töten, als der nichts ahnend im Bett lag? Dazu konnte auch der Sachverständige nichts Genaueres sagen: „Das kann ich nicht beurteilen.“

Vorsitzender Richter Thomas Denz hält es auch für möglich, dass dem Mann möglicherweise auch nur ein versuchter Totschlag oder eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden kann.

Der Prozess wird am 2. Oktober fortgesetzt. (rilu)

