Ein Architekt wird Neuburger Heimatpfleger: Das ist Jörg Hauk

Jörg Hauk ist zum neuen Stadtheimatpfleger für Neuburg ernannt worden. Der Architekt und Inselbewohner will moderieren und Vorschläge machen.

Plus Der Neuburger Stadtrat hat sich für Jörg Hauk als neuen Stadtheimatpfleger ausgesprochen. Der Planer will mehr Belebung am Schrannenplatz und hält auch eine Tiefgarage für möglich.

Von Winfried Rein

Zunächst wollte er das Amt gar nicht haben. „Ich bin vorgeschlagen worden“, sagt Jörg Hauk, und jetzt hat ihn der Neuburger Stadtrat einstimmig zum neuen Stadtheimatpfleger ernannt. Diesen Beschluss teilte OB Bernhard Gmehling dem 77-jährigen Architekten am Mittwoch persönlich mit.

Jörg Hauk ist neuer Stadtheimatpfleger in Neuburg

Damit tritt Jörg Hauk ab sofort die Nachfolge von Persönlichkeiten wie Roland Thiele und Matthias Schieber (1927 - 2001) an. Beide hatten ihre Aufgabe als Bewahrer und Denkmalpfleger mit derartiger Vehemenz wahrgenommen, dass es häufiger zu Kollisionen mit der Stadtpolitik gekommen war. Matthias Schieber hatte sein ganzes Herz der Altstadt gewidmet, Roland Thiele gilt als Pionier der Stadtsanierung in Neuburg. Zuletzt wetterte er gegen den „Sky-Turm“ und die Ausmaße des geplanten Hotels am Schrannenplatz. Die VR-Bank hat die Pläne aufgegeben.

Dass er das Bankgebäude retten und modernisieren will, daraus macht Jörg Hauk keinen Hehl. Schließlich hatte er die Bank selbst geplant und zur Einweihung 1991 vom damaligen Genossenschaftspräsidenten Willibald Folz höchstes Lob erhalten. „Mit einem vernünftigen Umbau und der entsprechenden Nutzung kann hier ein belebendes Element für den Schrannenplatz entstehen“, findet der neue Stadtheimatpfleger. Auch die Zukunft der Markthalle will er mit den Stadträten „überdenken“. Er gehe davon aus, dass auch das neue Plenum unisono für die Attraktivität und Lebendigkeit der Innenstadt eintrete.

Seit Jahren spricht er über eine innerstädtische Tiefgarage

Die Verbindung zwischen der Unteren und Oberen Stadt liegt ihm am Herzen, man müsste hier einiges „nachbessern“. Auch über den Bau einer großen innerstädtischen Tiefgarage spricht der Architekt Jörg Hauk seit Jahren. Die Altstadt könnte weniger Blech vertragen, Bewohner und Neuburg-Besucher brauchen aber Parkraum.

Jörg Hauk ist Architekt. Hier steht er gerade im Marstallhof. Bild: Dorothee Pfaffel (Archiv)

„Ich möchte ein bisschen was zurückgeben“, sagt der neuernannte Heimatpfleger, und es klingt nicht floskelhaft. Immerhin hat er im Laufe der Jahre ein Dutzend Projekte in der Oberen Stadt betreut, unter anderem Marstall, Touristinfo, Grasseggerhaus, Schlattererhaus, die Schließung der Zwehllücke (mit Planer Alexander von Branca) und die Hofapotheke mit dem Jazzclub. Letzteren besucht Jörg Hauk als Stammgast.

Einen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten

Neuerdings werden Architekten Heimatpfleger. Das ist auch in Augsburg mit Prof. Hubert Schulz der Fall, mit dem sich Jörg Hauk gelegentlich austauscht. Es gehe darum, mit der Erfahrung aus dem Berufsleben einen Beitrag zur Stadtentwicklung zu leisten. Das bedeute nicht, Neues zu verhindern, sondern die richtige Form zu finden. Eine Rolle als „Moderator zwischen Denkmalpflege und Politik“ kann sich Jörg Hauk gut vorstellen.

Da muss auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling mitspielen. Seine Skepsis Architekten gegenüber hat er nie verborgen, aber mit dem designierten Heimatpfleger hat er schon in der Vorrunde im Ältestenrat Einvernehmen erzielt.

