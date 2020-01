vor 45 Min.

Ein Badesee für Bergheim

Die Firma Schmidmeyer möchte den Kiesabbau in Bergheim in Richtung Westen erweitern. Das könnte Vorteile mit sich bringen – aber auch Nachteile.

Die Firma Schmidmeyer will den Kiesabbau in der Gemeinde erweitern. Dadurch könnten Flächen für die hiesige Ackerwirtschaft entstehen – oder ein Naherholungsgebiet.

Bergheim will nicht baden gehen, zumindest jetzt noch nicht. Das entschieden die Gemeinderäte am vergangenen Montag in ihrer Sitzung. Konkret ging es dabei um die Firma Schmidmeyer, die ihren Kiesabbau erweitern möchte. Mit der anschließenden Renaturierung könnte auf diesem Areal dann Ackerfläche entstehen – oder ein attraktives Naherholungsgebiet. Trotzdem lehnten die Mitglieder die Erweiterung zunächst ab. Und das hat Gründe.

Der Rohstoff Kies ist begehrt: Mit der Firma Schmidmeyer hat die Branche in Bergheim eine vergleichsweise lange Tradition. Nun plant das Unternehmen, den Abbau um 5,2 Hektar in Richtung Westen auszudehnen – um eine Fläche, die im Regionalplan ohnehin für den Kiesabbau ausgewiesen ist. Angesetzt ist der Abbau für den Zeitraum von 2021 bis 2035, bevor die Fläche innerhalb von zwei Jahren wieder rekultiviert werden soll. Weil es nicht mehr zulässig sei, die Gesamtfläche zu verfüllen, referierte Bürgermeister Tobias Gensberger, soll im nordwestlichen Bereich ein 1,5 Hektar großer Badesee mit Liegewiesen und Parkplätzen entstehen. Im südlichen Bereich dagegen hätte ein Auwald mit kleinen Mosaik-Tümpeln Platz, im Osten eine Extensivwiese. Durch ebendiese Erweiterung aber rücke die Firma mit ihrem Kiesabbau näher an den Ort heran, sagte der Bürgermeister: Demnach läge das Areal etwa 200 Meter entfernt von der Förchenau und etwa 150 Meter entfernt vom Gewerbebetrieb der Familie Gensberger. Der Bürgermeister von Bergheim ist nicht grundsätzlich dagegen „Ich bin nicht grundsätzlich gegen den Kiesabbau“, sagte der Bürgermeister. Zumal die Gemeinde die Erweiterung nicht verhindern könne. Dennoch gebe es einige Punkte, auf die die Gemeinde hinweisen müsse. Dazu hatte die Gemeindeverwaltung bereits im Vorfeld ein Pamphlet verfasst. Darin wurde unter anderem festgehalten, dass sich der Kiesabbau, der vorwiegend über Bagger und Lastwagen gewährleistet wird, 15 Jahre lang negativ auf Luft und Lärm auswirken könne. Um Belastungen auszuschließen, müsse die Vorlage eines Gutachtens gefordert werden. Weiter, schilderte Gensberger, sei die Ortschaft bereits durch fünf geplante oder vorhandene Landschafts- oder Naturschutzseen geprägt. „Kleingewässermosaik und Extensivwiesen sind aus Sicht der Gemeinde nicht zielführend.“ Stattdessen müssten die Flächen wieder der Ackerwirtschaft zugeführt werden – oder durch einen Badesee für Bürger „nutz- und erlebbar“ gemacht werden. „Wir sind in der Region 10 und haben mittlerweile einen Freizeitdruck.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dass bisherige Seen der Gemeinde nicht als Naherholungsgebiet ausgelegt worden sind, bekräftigte auch Engelbert Winter. „Wenn das diesmal schön ausgewiesen wird – möglicherweise mit Grillplätzen – können wir uns auf regen Besucherverkehr freuen“, sagte der Gemeinderat. In diesem Zusammenhang mahnte Claudia Heinzmann, Sanitäranlagen zu bedenken. „Der Stoffwechsel funktioniert auch am Badeweiher“, sagte die zweite Bürgermeisterin Bergheims. Gleichzeitig müsse man für ausreichende Parkplätze sorgen. Denn: „Egal wem’s gehört, den Ärger hat am Ende die Gemeinde.“ In Bergheim möchte man Unternehmer nicht vergraulen Solche Dinge seien vertraglich schwer festzuhalten, entgegnete Gensberger. „Wir werden uns in der Verwaltung dazu noch weiter Gedanken machen müssen. Ich hoffe, wir finden eine vernünftige Lösung.“ Denn ein Traditionsunternehmen wie die Firma Schmidmeyer wolle man in Bergheim nicht vergraulen. „Die sind mit uns groß geworden und gewachsen“, betonte der Bürgermeister. Mit Blick auf die bisherigen Seen Bergheims sagte Claudia Heinzmann: „Es muss nicht immer nur mit negativen Auswirkungen einhergehen.“ Bei diesem See habe man etwa die Chance, gut zu überplanen. „Was wir an schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, können wir hier positiv einbringen.“ Und so könnten die Bergheimer in einigen Jahren tatsächlich einen Badesee bekommen.

