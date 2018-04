vor 35 Min.

Ein Bekenntnis zum Leben

Evangelischer und katholischer Bischof eröffnen „Woche für das Leben“

Mit einem klaren Bekenntnis zum Leben ist die diesjährige Woche für das Leben für das Bistum Eichstätt eröffnet worden. Bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Kapelle des Ingolstädter Klinikums haben der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke und Regionalbischof Hans-Martin Weiss vom evangelischen Kirchenkreis Regensburg dazu aufgerufen, alles Leben – vom Beginn bis zum Lebensende – zu schützen. In seiner Ansprache lud Bischof Hanke zu einer Haltung der Achtsamkeit ein. Gerade der Umgang mit den Schwachen sei ein Gradmesser für die Gesellschaft. „Wir müssen weg von einer Vollkommenheit, die der Begrenztheit und der Schwäche keinen Raum mehr lässt“, betonte Hanke. Die Kostbarkeit des Lebens müsse man gerade im „Imperfekten“ sehen. Im Anschluss an den Gottesdienst besuchten die Bischöfe einige Stationen des Klinikums. Fortgesetzt wurde die Eröffnungsfeier mit einem Mitmachkonzert für Kinder und einem Benefizkonzert der GOIN-Ärzte-Bigband. Die Eröffnungsfeier wurde von der Diözese Eichstätt zusammen mit dem evangelischen Regionalkirchenkreis Regensburg und dem Gesundheitsnetzwerk Leben der Audi BKK veranstaltet. Die Woche für das Leben ist eine bundesweite Initiative der katholischen und evangelischen Kirche. In diesem Jahr widmet sich die Aktionswoche noch bis kommendem Samstag dem Thema „Schwangerschaft und Pränataldiagnostik“. Ziel sei es, sich kritisch mit den Methoden der vorgeburtlichen Untersuchung auseinander zu setzen hinsichtlich der Konsequenzen neuer Anwendungstechniken, heißt es in einer Mitteilung des Bistums. (nr)

Informationen beim Fachbereich Lebensschutz der Diözese Eichstätt unter der Nummer 08421/50-617, per Mail an lebensschutz@bistum-eichstaett.de sowie unter www.bistum-eichstaett.de/woche-fuer-das-leben.