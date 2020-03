vor 23 Min.

Ein Farbenspiel in Rot und Blau

In Ingolstadt gibt es aktuell ein besonderes Lichtspiel zu sehen. Verantwortlich sind zwei Preisträger

Von Elke Böcker

Eine Ausstellung ganz besonderer Art können Kunstliebhaber derzeit und noch bis zum 15. März in der Städtischen Galerie im Theater Ingolstadt genießen. Kunstpreisträger Werner Kapfer und Kunstförderpreisträger 2019, Markus Jordan, zeigen unter dem überaus passenden Titel „Lichtblau + Rot“ einen reizvollen Querschnitt ihrer jeweiligen Arbeiten. Die beiden Künstler, die die Preise für das Jahr 2019 am 14. Februar 2020 in einer nichtöffentlichen Veranstaltung der Stadt erhalten haben, beschlossen bereits vor Monaten, eine gemeinsame Ausstellung zu gestalten und die Öffentlichkeit dazu einzuladen.

Doch schon der Titel sei eine Herausforderung gewesen, erzählt Werner Kapfer. Auch bräuchten Markus Jordans Lichtinstallationen fast kein Licht, seine Bilder jedoch ganz helles oder noch lieber: Tageslicht. Was dann gemeinsam erarbeitet worden ist, macht den Besuchern jedoch sichtlich Freude. Die architektonisch noch immer spannende Städtische Galerie – ganz ohne Tageslicht, doch zum Teil noch mit warmer Originalbeleuchtung – zeigt eine gelungene Gesamtinstallation.

Die Arbeiten der beiden Künstler hängen sich gegenüber: auf der einen Seite Werner Kapfers fast ausschließlich rote Farbfelder in den unterschiedlichsten Schattierungen, die intensiven Kraftfeldern gleichen; auf der anderen Seite Markus Jordans raffinierte Lichtinstallationen, die mit Raum und Zeit zu spielen scheinen. Rote Farbflächen in den unterschiedlichsten Größen korrespondieren mit Schwarzlichtstäben, die zu schweben scheinen oder mit springenden Punkten, die beinah fröhlich wirken. Die beiden Ingolstädter Künstler geben nicht nur einen guten Einblick in ihr Werk, sondern sie greifen auch die architektonischen Besonderheiten des Ausstellungsraumes auf. Markus Jordans „Dodekaeder“ oder das Pentagon/Pentagramm in der Raumkrümmung nimmt direkten Bezug zu den Säulen, Werner Kapfers Farbfelder in „helioechtrot“ oder „cadmiumrot brillant“ bringen Leben in den Betonbau. Auf jeden Fall sehenswert – noch bis zum 15. März, Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

