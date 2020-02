vor 51 Min.

Ein Feuer für die Landwirtschaft

Verlässlichkeit fordern die Bauern der Region von der Politik. Aber es stellt sich auch die Frage, was sie vor Ort erreichen können.

Plus Mit zweites Mahnfeuer brannte in Ehekirchen. Die lokale Politik zeigt sich solidarisch mit den Landwirten.

Für die Fortsetzung des erfolgreichen Mahnfeuers von Anfang Januar (wir berichteten) machten sich die Organisatoren um den Schönesberger Landwirt Martin Scheuermeyer bereits in der Vorbereitung viele Gedanken. Am Samstag war es dann so weit und es gab ein informatives Programm mit Gesprächen und Diskussionen. Als Bühne fungierte wieder ein landwirtschaftlicher Anhänger.

Gleich nach der Begrüßung gab es bereits eine positive Nachricht. Die beiden örtlichen Kindergärten Haus für Kinder St. Stephanus Ehekirchen und Wirbelwind Walda freuten sich über eine Spendenübergabe von jeweils 400 Euro aus der vorangegangenen Veranstaltung. Dank der großzügigen Unterstützung von regionalen Firmen im Einkauf und den vielen freiwilligen Helfern konnte ein Überschuss aus den Spenden für die Bewirtung erzielt werden. Fortsetzung des erfolgreichen Mahnfeuers Anfang Januar Für ein kurzes Grußwort nahm sich Landrat Peter von der Grün zwischen weiteren Terminen Zeit. Er zeigte Verständnis für die Situation der Landwirte und signalisierte seine Gesprächsbereitschaft. Wichtig war ihm der Hinweis, dass die mit neuen gesetzlichen Vorgaben nicht im direkten Einflussbereich des Landkreises liegen. Unverständnis äußerte von der Grün über die Auswirkung die eine Nitratmessstelle im Landkreis Augsburg für die Beurteilung der Wasserqualität in unserem Landkreis hat. Bürgermeister Günter Gamisch begrüßte im Namen der Gemeinde Ehekirchen und zeigte sich ebenfalls solidarisch mit den Landwirten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bereits zum zweiten Mal loderte ein großes Feuer, um auf die Situation der Landwirte aufmerksam zu machen. Bild: Ralf Bittl Den fachlichen Informationsteil übernahm erneut Michael Brendel, Diplom-Ingenieur Agrar, Pflanzenbauberater und Nebenerwerbslandwirt. Die Forderungen der Landwirte fasste er zusammen: Weniger Bürokratie und nicht jedes Jahr neue Auflagen. Ein pauschales Verbot und eine pauschale Reduzierung des Pflanzenschutzes sind ohne wissenschaftliche Grundlage nicht angemessen. Einrichtung eines Schulfaches „Verbraucherkompetenz“. Importierte Lebensmittel müssen dem Standard von EU-Lebensmitteln entsprechen. Das Mercosur-Freihandelsabkommen erfüllt dies nicht. Das aktuelle Nitratmesssystem innerhalb der EU-Staaten ist uneinheitlich. Die bundesweiten Auflagen für „rote Gebiete“ von denen auch Ehekirchen betroffen ist, sollen zurückgenommen werden so lange es keine einheitliche Melde- und Messkriterien gibt. Landwirte stellen ihre Forderungen Was können wir vor Ort erreichen? Diese Frage stellte sich Ralf Bittl aus Schönesberg. Das Anliegen der Landwirte mit Verbrauchern in Dialog zu treten, soll durch ein regionales Verzeichnis von Lebensmittelerzeugern unterstützt werden. Alle Landwirte und örtlichen Lebensmittelerzeuger können sich kostenlos in dem Verzeichnis eintragen lassen. Im Vorfeld gab Bürgermeister Gamisch die Zusage dies im örtlichen Gemeindeblatt abzudrucken. Die Bürger sehen auf einen Blick, wo sie Lebensmittel vom Erzeuger beziehen können. Dort hat dann jeder Verbraucher die Möglichkeit sich über die Herstellung seiner Lebensmittel zu informieren. Kritikpunkte von Ludwig Bayer, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, waren die Verschärfung der Düngeverordnung und die aktuell mangelhafte fachlichen Grundlage bei den Messstellen für die Wasserqualität. (nr)

