vor 35 Min.

Ein Fisch, ein Prophet, eine zweite Chance

Als Betreuerin übernahm Nadja Aberham zunächst die Spielegruppe am ersten ökumenischen Kinderbibeltag in Neuburg 2018. Die Woche steht unter dem Motto: „Jona hat keine Lust“.

Die Kinderbibelwoche behandelt die Geschichte von Jona

Jona ist ein Prophet Gottes. Er soll nach Ninive reisen, um die dort lebenden Menschen vor ihrem Untergang zu warnen. Doch Jona will nicht. Also besteigt er ein Schiff nach Tarsis – die entgegengesetzte Richtung von Ninive. Und natürlich hat das Weglaufen Konsequenzen.

Mit der Geschichte von Jona, der irgendwann im Bauch eines Fisches landet, beschäftigt sich die diesjährige Kinderbibelwoche von Heilig Geist, St. Peter und der Christuskirche. Gestern Nachmittag hat sie begonnen.

Für den ersten Tag waren 56 Kinder angemeldet, gekommen sind mehr als 60. Zunächst wurden sie von Anne Strahl, ihrem Team und einer Theatereinlage in die Erzählung eingeführt. Anschließend teilten sie sich in Gruppen auf, sangen, spielten und bastelten miteinander. Am heutigen Freitag findet die Fortsetzung der Kinderbibelwoche statt. Wie Strahl erklärt, trifft Jona dann auf den Fisch, der ihn verschlingen wird – bevor er tags darauf, am Samstag, zu seiner Meinung stehen und nach Ninive reisen kann. Am Sonntag endet die Kinderbibelwoche mit einem ökumenischen Gottesdienst. (elisa)