14.01.2020

Ein Garant für die Zukunft

Die Schreinerei Pettmesser aus Oberhausen ehrt langjährige Mitarbeiter

Wenn jemand seit 45 Jahren im gleichen Betrieb arbeitet, zeugt das von einer tiefen gegenseitigen Verbundenheit und Wertschätzung. Bei einer Betriebsfeier durfte das Unternehmerehepaar Manfred und Brigitte Pettmesser gleich vier Mitarbeiter hierfür ehren.

Peter Niklas ist dank seiner 45-jährigen Tätigkeit in der Schreinerei Pettmesser nicht nur in seinem Spezialgebiet, dem Fenster- und Wintergartenbau, sondern als „Alrounder“ eine große Stütze. Darüber hinaus bereichern seit bereits 40 Jahre Andreas Unger (Möbelbau) und Horst Nowak (Montagespezialist) das Unternehmen mit ihrem Wissen und Können. Auch eine Dame hält der Schreinerei Pettmesser seit 40 Jahren die Treue. Mit Martina Heigl, der Schwester von Manfred Pettmesser, sind die Buchhaltung sowie die Personalangelegenheiten in besten Händen.

„Gerade in unserer schnelllebigen Zeit mit einem ständigen Wechsel ist es besonders wertvoll, ein Team um sich zu haben, auf das man sich verlassen kann und das ihre wertvollen Erfahrungen an erarbeitetem Wissen an die junge Generation weitergibt“, so Pettmesser. Denn dies sei ein Garant für eine stabile Zukunft und stetiges Wachstum. (nr)