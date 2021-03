07:00 Uhr

Ein Jahr Corona: Im Klinikum Ingolstadt wurden fast 600 Covid19-Patienten behandelt

Fast 600 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, wurden im vergangenen Jahr im Ingolstädter Klinikum behandelt.

Vor einem Jahr hat das Klinikum Ingolstadt seinen ersten Corona-Patienten aufgenommen. Mittlerweile wurden dort Hunderte Infizierte behandelt.

Genau ein Jahr ist es her, dass im Ingolstädter Klinikum der erste Patient behandelt worden ist, der sich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert hatte. Mittlerweile sind zwölf Monate vergangenen und die Pandemie ist noch längst nicht vorbei.

Der erste Corona-Patient wurde am 17. März 2020 im Klinikum Ingolstadt aufgenommen

Ein Jahr nach der Aufnahme des ersten Corona-Patienten am 17. März 2020 zieht der Geschäftsführer und Ärztliche Direktor Andreas Tiete Bilanz: „Auf den Intensivstationen und den Infektionsstationen im achten Stock des Großklinikums hat die Pandemie Höchstleistungen gefordert. Isoliert von den anderen Bereichen des Klinikums wurden dort seit Beginn insgesamt fast 600 Covid-19-Patienten versorgt. In der ersten Corona-Welle mussten auf den drei Intensivstationen bis zu 15 Covid-19-Patienten gleichzeitig beatmet werden. Damit gehörte unser Haus zu den stark betroffenen Krankenhäusern in Deutschland.“

Die Corona-Patienten im Klinikum Ingolstadt waren durchschnittlich 69 Jahre alt

Knapp drei Viertel der stationär aufgenommenen Corona-Kranken haben die Infektion überlebt. Das Durchschnittsalter der Corona-Patienten lag bei 69 Jahren, das der Gestorbenen bei 79 Jahren. Von den Patienten unter 50 Jahren haben alle überlebt.

Im Klinikum sind rund 75.000 Corona-Tests ausgewertet worden

„Ein erprobtes Sicherheitskonzept schützt Patienten und Mitarbeitende. Die große Herausforderung zu Beginn der dritten Welle bleibt, jetzt in der Aufmerksamkeit nicht nachzulassen. Denn dieses Virus verzeiht keine Fehler. Ein wichtiger Baustein dabei sind die Screenings von Patienten und Mitarbeitern“, berichtet Tiete. Das hauseigene Labor ermögliche eine schnelle und präzise Diagnostik. Dort wurden seit Beginn der Pandemie 75.000 Covid-19-Tests ausgewertet. Fast alle Mitarbeitenden in den besonders gefährdeten Bereichen wie Infektions- oder Intensivstationen sind zudem bereits geimpft.

„In der Krise haben die unterschiedlichsten Disziplinen und Professionen im Klinikum Ingolstadt sehr gut zusammengearbeitet, obwohl die Teams oft bunt zusammengewürfelt waren. So seltsam es für viele außerhalb des Gesundheitswesens klingen mag: Das schwierige Corona-Jahr hat uns im Klinikum weiter und insgesamt auch einander näher gebracht“, resümiert Andreas Tiete. (nr)

