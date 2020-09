00:31 Uhr

Ein Jahr gratis Strom für die Tafel

Die Zahl Bedürftiger in Neuburg wächst

„Wir helfen gerne“ – so lautet das Motto der Tafel Neuburg. Getreu diesem Motto handelten jetzt auch die Mitglieder des Werkausschusses der Stadtwerke Neuburg, um die ehrenamtlichen Helfer des Vereins in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen.

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wurde auf Antrag von Werkleiter Richard Kuttenreich und Werkreferent Roland Harsch in der letzten Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause einstimmig beschlossen, der Tafel Neuburg die Stromkosten für das Jahr 2020 rückwirkend zu spenden. Der laufende Betrieb zweier Großkühlungen und einer Vielzahl von Kühltruhen und Schränken koste den Verein viel Geld, heißt es dazu. So wurde ausgehend von den durchschnittlichen Stromkosten der vergangenen drei Jahre ein Betrag in Höhe von 3200 Euro errechnet.

„Ich freue mit total, besser könnte es nicht sein, dass uns die Stadtwerke so entgegenkommen“. Philomena Schlamp, die erste Vorsitzende des Vereins war sichtlich überrascht, als Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich und Werkreferent Roland Harsch ihr persönlich einen Besuch in den Räumen der Tafel abstatteten. Werkleiter Richard Kuttenreich zollte Philomena Schlamp und den vielen Helferinnen und Helfern des Vereins seinen Respekt und sprach seine Anerkennung für ihre ehrenamtliche Arbeit aus. Für Werkreferent Roland Harsch steht außer Zweifel, dass der Zustrom bei der Tafel ein gesamtgesellschaftliches Problem offenbart, bei dem man nicht wegschauen dürfe.

Die Tafel Neuburg ist seit 20 Jahren eine Stütze im Sozialgefüge der Stadt Neuburg. Der gemeinnützige Verein versorgt Woche für Woche immer mehr bedürftige Bürgerinnen und Bürger mit Lebensmittelspenden. Anfang des Jahres 2020 waren es den weiteren Angaben zufolge rund 250 Familien und Einzelpersonen, insgesamt rund 600 Menschen, die das ehrenamtliche Team um die Vereinsvorsitzende Philomena Schlamp unterstützt.

Bedingt durch die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft nimmt die Zahl der Bedürftigen seit März ständig zu. Demnach kommen inzwischen sehr viele neue Kundinnen und Kunden in die Tafel Neuburg, die in Kurzarbeit sind und deren Einkommen nicht mehr zum Leben reicht. Darunter, so heißt es weiter, seien auch viele alleinerziehende Frauen.

Erst Anfang dieser Woche, am 2. September, endete die Sommerpause der Tafel Neuburg. Zur ersten Lebensmittelausgabe nach den Ferien standen die Bedürftigen wieder Schlange. Und die Zahl der Menschen in finanzieller Not, die in Neuburg Hilfe brauchen, wächst weiter. Der gemeinnützige Verein musste mittlerweile weitere Neuzugänge in seine Kartei aufzunehmen, wie die Organisatoren abschließend schreiben. (nr)