00:31 Uhr

Ein Jahrzehnt für werdende Eltern

Koordinationsstelle frühe Kindheit blickt auf erfolgreiche Arbeit

Als eines der ersten Jugendämter in Bayern startete Neuburg-Schrobenhausen vor zehn Jahren das Netzwerk frühe Kindheit. KoKi steht für Koordinierende Kinderschutzstelle und ist aus dem länderübergreifenden Modellprojekt „Guter Start ins Kinderleben“ entwickelt worden. Seit 2009 unterstützt das Familienministerium die Kommunen in Bayern fachlich und finanziell mit dem KoKi-Förderprogramm.

Im KoKi-Netzwerk frühe Hilfen arbeiten Träger der Jugendhilfe sowie Institutionen und Fachkräfte der Region, die sich mit Schwangeren sowie Säuglingen und Kleinkindern bis zum dritten Lebensjahr befassen, eng zusammen. Die KoKi-Fachkräfte koordinieren das Netzwerk vor Ort und unterstützen die werdenden Eltern bei der Suche nach der bestmöglichen Hilfeleistung.

Zeitgleich zum zehnten Geburtstag erhält die KoKi Neuburg-Schrobenhausen mit Alexandra Egerer eine halbe zusätzliche Stelle und somit eine dritte Fachkraft zur Ergänzung des Teams. Alexandra Egerer ist kein neues Gesicht in der KoKi. Sie war bereits 2009 bis 2014 Mitarbeiterin der Fachstelle und legte den Grundstein des Netzwerkes, das in den letzten zehn Jahren zu einer festen Institution geworden ist. Im Zuge ihrer Tätigkeit brachte Alexandra Egerer die Hebammen in den Landkreis, die Familien in schwierigen Lebenslagen stärken, indem sie bereits während der Schwangerschaft sowie im Wochenbett die Mütter, Väter und ihre Kinder im Alltag unterstützen. Zudem installierte sie das Ehrenamtsprojekt „wellcome – praktische Hilfe nach der Geburt“. Die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes sind für alle Eltern eine Herausforderung. Hilfe erhalten sie bei wellcome durch Ehrenamtliche, die sie für einige Zeit individuell und praktisch im Alltag entlasten.

Das jüngste Kind von KoKi startete diesen März. Die „ZwergerlZeit“ ist das zweite Ehrenamtsprojekt der Fachstelle und unterstützt Familien mit Kindern zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr. Die Ehrenamtlichen entlasten die Eltern, indem sie sich um die Betreuung der Kinder kümmern. Künftig plant das Team die weitere Vernetzung und den Bekanntheitsgrad von KoKi zu intensivieren. Wer Interesse hat, Teil des wellcome- oder ZwergerlZeit-Teams zu werden, kann sich direkt mit KoKi in Verbindung setzen. (nr)

per E-Mail koki@lra-nd-sob.de oder telefonisch 08431/57-264.