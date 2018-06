20:00 Uhr

Ein Kinderfest für den guten Zweck

Jede Menge Spaß und Unterhaltungsmöglichkeiten warteten auf die Besucher des interaktiven Kinderfestes am Samstag in der Donaumooshalle in Untermaxfeld. Dazu gab’s auch noch einige lehrreiche Informationen.

In die Donaumooshalle kamen zahlreiche Besucher. Mit der Unterstützung des Geflügelzuchtvereins wurde die Veranstaltung zu einem Familienspektakel.

Von Anna Hecker

Es roch nach süßem Popcorn und Zuckerwatte. Zahlreiche als Löwen, Feen und Schmetterlinge geschminkte Kinder sprangen lachend über das Gelände. Am Samstag verwandelte sich die Donaumooshalle in Untermaxfeld in ein interaktives Kinderparadies. Neben zahlreichen Aktivitäten und spannenden Attraktionen gab es auch einige lehrreiche Stationen, die die Kinder mit ihren Familien entdecken konnten.

Schüchtern blickte das Gänsepaar aus seinem kleinen Gehege und umrundete schützend seinen Nachwuchs. Ab dem Vormittag konnten sich die Besucher des Kindersommerfestes im hinteren Teil der Donaumooshalle über verschiedene Hühner und die Geflügelzucht im Allgemeinen informieren. Neben den großen Volieren, in denen die kleinen und großen Hähne um die Wette krähten, war es vor allem die Aufzuchtstation, die die jungen Gäste faszinierte. In einem Brutkasten lagen Eier, die von den Kindern gespannt inspiziert wurden. Wer sich gefragt hat, was denn aus so einem Ei schlussendlich schlüpft, bekam die Antwort an der Station direkt daneben. Kleine Küken hüpften aufgeregt in einem Kasten umher und durften von den Kindern sogar in die Hand genommen werden.

37 verschiedene

Spielstationen in Untermaxfeld

In der restlichen Halle und auf dem Gelände darum konnten sich die Kinder an 37 verschiedenen Spielstationen austoben. Nicht nur das Kinderschminken, sondern auch Maltische und Flechtstationen, an denen buntes Garn in die Haare der Kinder gebunden wurde, begeisterten die Familien. Auf der Bühne am Rand der Donaumooshalle, in die sich durchgehend zahlreiche Besucher drängten, führen Kita-Gruppen kleine Tanz- und Singstücke auf. Dabei dienten viele der Attraktionen nicht nur der Unterhaltung, sondern auch als Erfahrungsreise für die kleinen Besucher. Mit allen fünf Sinnen konnten sich die Jungen und Mädchen durch Duftproben riechen, barfuß über einen Pfad mit unterschiedlichen Untergründen wandern oder geschickt durch ein Seillabyrinth turnen. Sogar das Thema „Inklusion“ wurde den Kindern spielerisch vermittelt. An einem kleinen Parcours mit einer niedrigen Rampe standen Rollstühle bereit, die sich alle Mutigen ausleihen durften, um damit vorsichtig über die Rampe zu rollen.

Leckereien bringenKinderaugen zum Leuchten

Wer zwischendurch eine kleine Stärkung brauchte, konnte sich an der langen Kuchentheke ein süßes Dessert aussuchen. Mit leuchtenden Augen standen viele Kinder auch vor den aufgebauten Popcorn- und Zuckerwattemaschinen. Wer sich hier zu einer der Leckereien verführen ließ, tat ganz nebenbei etwas für den guten Zweck. Alle Einnahmen des Kinderfestes gehen als Spenden an die Kindergärten in den Gemeinden Karlshuld und Königsmoos, sowie die Kindergrippe in Königsmoos.

