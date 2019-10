vor 59 Min.

Ein Kobold stiftet Beziehungswirrwarr

„Rose und Regen, Schwert und Wunde“: Amüsante Kurzfassung von Shakespeares Sommernachtstraum

Von Friedrich Kraft

Lysander und Hermia lieben sich innig. Weil aber der Brautvater was gegen die Liaison hat, flieht das Pärchen. Ein gewisser Demetrius macht sich an die Verfolgung, er nämlich will unbedingt die ihm versprochene Hermia für sich. Sogleich nimmt auch Helena die Spur auf. Sie ist scharf auf eben diesen Demetrius. Der aber will überhaupt nichts von ihr wissen.

Die Fluchtwege enden im Wald. Da lauert Puck, ein Waldgeist und Kobold, der sich einen Spaß daraus macht, Leute ein bisschen durcheinander zu bringen. Diesmal übertreibt er es jedoch mit seinen Zaubertropfen. Plötzlich sind Lysander und Demetrius verrückt nach ebenjener Helena, für die bis dato keiner das geringste Interesse gezeigt hat. Die neuerdings heftig Umworbene hält den Zuspruch für einen bösartigen Ulk. Sie rauft sich mit Hermia, auch Lysander und Demetrius fallen eifersüchtig übereinander her. Es geht heftig zu in dem viel gespielten Stück mit dem rätselhaften Titel „Rose und Regen, Schwert und Wunde“, der von dem Schweizer Autor Beat Fäh 1989 erstellten Jugendtheater-Kurzfassung (ab 14 Jahren) des grandiosen Shakespeare-Schauspiels „Ein Sommernachtstraum“.

Auf der Werkstattbühne des Stadttheaters Ingolstadt hat Julia Mayr den Beziehungswirrwarr fantasievoll und mit akrobatisch aufgeladenem Spielwitz eingerichtet, auch ohne Scheu vor Albernheiten. Alles ist vom Besten: Ausstattung (Dietlind Konold), Video (Stefano Di Buduo), Musik (Christian Neuburger), Choreografie (Annette Taubmann). Erstaunlich, was sich in den minimalen räumlichen Verhältnissen alles machen lässt.

Famos agiert das Schauspieler-Quintett auf einem drehbaren schrägen Podest. Olivia Wendt geistert als verschmitzter Puck herum, Benjamin Dami und Steven Cloos geben die leicht tumben Liebhaber, Linda Ghandour ist die streitbare Hermia. Bei Paula Gendrisch als Helena, der zuerst Verschmähten, dann heiß Begehrten, lohnt es sich genau hinzuschauen, mit welch köstlicher Mimik diese temperamentvolle und ausdrucksstarke Schauspielerin die überraschenden Wechselfälle kommentiert, denen sich ihre Rollenfigur ausgesetzt sieht.

Das Premierenpublikum reagierte mit begeisterten Applaus auf den einstündigen starken Spaß.

Von den zahlreichen Schülervorstellungen abgesehen ist für Samstag, 9. November, die nächste öffentliche Aufführung mit freiem Verkauf geplant.

