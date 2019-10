12:13 Uhr

Ein Konzert für Elisa in Neuburg

Zugunsten des Nachsorgevereins Elisa spielten in Neuburg Raphaela Gromes, Julian Riem und Wen-Sinn Yang.

Von Elke Böcker

Einen wundervollen, vielschichtigen und emotionsreichen Musikabend erlebten die rund 300 Besucher des Elisa-Benefiz-Konzertes im Neuburger Kongregationssaal. Florian Wild, Vorsitzender von Elisa, und Simone Haftel vom Leitungsteam von Elisa bedankten sich mit dem Konzert bei allen Gästen, Förderern, Spendern, Unterstützern und bei der Stadt Neuburg. Ihr Dank richtete sich auch an Johannes Seifert, der den Abend mit Raphaela Gromes (Cello), Julian Riem (Klavier) und Wen-Sinn Yang (Cello) federführend mit sehr viel Herzblut und Engagement organisiert hatte. Der Erlös des bemerkenswerten Abends kommt in Gänze dem Familien-Nachsorge Verein in der Region 10 zugute.

Überwiegend wurde in Neuburg Musik des 19.Jahrhunderts aufgeführt

Zur Aufführung gelangte überwiegend Musik des 19. Jahrhunderts, aber auch eher seltenes, wie die Meditation, op.16 des belgischen Komponisten Eugéne Ysaye oder die zu Herzen gehende „Romanza e Humoresque“ des italienischen Komponisten Leone Sinigaglia.

Der Turiner Komponist, Bergsteiger und Spezialist für Volksmusik, Schüler von Antonín Dvorák und hochgeschätzt von Arturo Toscanini, kam 1944 nach seiner Verhaftung durch die Nazis auf dem Weg ins Konzentrationslager Auschwitz ums Leben. Die junge Cellistin Raphaela Gromes, die im November den Bayerischen Staatspreis erhält, der Münchner Pianist Julian Riem und der Cellist Wen-Sinn Yang, Professor an der Hochschule für Musik und Theater München, widmeten sich in unterschiedlicher Besetzung dem anspruchsvollen Programm. Felix Mendelssohn Bartoldys Sonate Nr. 2 in D-Dur erfreute in nuancierter Abstimmung zwischen Raphaela Gromes und Julian Riem. Jaques Offenbachs Duo für zwei Celli ließen Gromes und Wen-Sinn Yang voller Liebreiz und mit fast tänzerischer Leichtigkeit erklingen. Hier erfreuten sich die Musiker besonders am Applaus zwischen den Sätzen, gelte doch dieses Celli-Duett als Offenbachs schwerstes, schmunzelte Wen-Sinn Yang.

Im Anschluss gab´s eine „Hommage à Rossini“ ebenfalls von Offenbach, die in fast lyrischer Emotionalität die bekannten Rossinischen Opern zitierte. Zum Ausklang beglückten die Musiker als Trio mit einer Serenade für zwei Celli und Klavier von Alfredo Piatti.