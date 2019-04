00:31 Uhr

Ein Lehrstück der Toleranz

„Irgendwie anders“ – Uraufführung im Jungen Theater in Ingolstadt. Eine Kritik

Von Michael Heberling

Wer einen weiteren glänzenden Beleg für die Tatsache braucht, dass und wie gut man am Stadttheater Ingolstadt Programm für die jüngsten Zuschauer zu machen versteht, der sollte „Irgendwie anders“ nicht verpassen. In der Regie von Intendant Knut Weber hat das Stück ab sechs Jahren jetzt im Kleinen Haus seine Uraufführung erlebt: ein höchst aufwendiges Bühnenbild, liebevolle Ausstattung, originelle Kostüme und mitreißende Musik.

Das „Singspiel für alle ab 6-99“ – Musik: Nina Wurman, Text: Jean-Michel Raeber – basiert auf dem preisgekrönten Kinderbuch von Kathryn Cave und Chris Riddell über einen Außenseiter mit Namen Irgendwie anders. Er wohnt allein auf einem Berg und möchte doch so gerne zu den Normalos unten im Dorf gehören. Allein: Irgendwie anders ist irgendwie anders, ist schlampig-lumpig angezogen, kennt die Spielregeln nicht, hat keine Tischmanieren und redet „inkorrekt und nicht perfekt“. Trotzdem oder gerade deswegen hat Péter Pólgar in der Titelrolle das Publikum von Anfang an auf seiner Seite. Katharina Solzbacher spielt nicht nur den immer wieder hilfreich eingreifenden Erzähler, sondern auch die Trompete in der formidablen sechsköpfigen „Wir-sind-anders-Band“. Die Musiker geben, tierisch maskiert, auch die verschworene Gemeinschaft der „Wir“, die sich für besonders hält und gnadenlos ausgrenzt, was nicht ihren Regeln entspricht und auf sie schwört.

Als Irgendwie anders lebensgefährlich müde ist vom ständigen Dazugehörenwollen, dem Immerwiederabgewiesenwerden und ewigen Allein- und Traurigsein, naht Rettung: das Etwas (Elisabeth Schuller). Wie dieses elfenartige, gefiederte Wesen mit Durchsetzungsvermögen und hinreißendem Sprachfehler dem Irgendwie anders die Flosse reicht und es nach anfänglichem Widerstand aus seiner Isolation befreit, das ist zum Jodeln schön.

