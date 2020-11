vor 16 Min.

Ein Lichtblick, der sich schon wieder verdunkelt

Die Arbeitsmarkt- und Ausbildungsmarktzahlen sind gar nicht so schlecht in der Region. Aber wie lange noch?

Von Manfred Dittenhofer

Das Ausbildungsjahr 2020/21 ist nun einige Wochen alt. Zeit für die Agentur für Arbeit, auf den Ausbildungsmarkt zu schauen und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu wagen. Und eines vorneweg: Die Zahlen geben Anlass zur Hoffnung, da die Trends bei der Beschäftigung schon wieder nach oben zeigten. „Zeigten“ deshalb, weil auch Johannes Kolb, Chef der Agentur für Arbeit Ingolstadt, mit dem neuerlichen „Beinahe-Lockdown“ keine Prognose in das kommende Jahr wagt.

Zu unwägbar seien die Entwicklungen. Neben Corona spielten auch geopolitische Tendenzen in den lokalen Arbeitsmarkt hinein, die Wahl in den USA, der Brexit. Aber die größte Unsicherheit sei natürlich die Pandemie. Daher ist es regelrecht verwunderlich, dass die Schulabgänger heuer noch alle gut untergekommen sind. Zwar ist die Anzahl der Ausbildungsplätze im Landkreis Eichstätt und auch in Ingolstadt rückläufig, in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen aber stieg das Angebot leicht an. Ende September waren noch 556 Ausbildungsstellen unbesetzt. Dem gegenüber stehen knapp 60 Suchende, denen noch kein Ausbildungsplatz vermittelt werden konnte. Rein statistisch gesehen entfielen auf 100 Bewerber 145 Ausbildungsstellen. Die noch nicht besetzten Ausbildungen liegen vor allem im Fachverkauf Fleischerei und Bäckerei, bei der Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel und zum Koch.

Schwieriger wird es wohl für die Bewerber, die für den Herbst 2021 eine Ausbildungsstelle suchen. Die Firmen seien zögernder geworden beim Melden ihrer Ausbildungsstellen, so Kolb. Das würde sich sicherlich ändern, sobald die Perspektiven für die Unternehmen klarer abzuschätzen seien. Außerdem stellen laut Astrid Kutz, Geschäftsführerin für den operativen Bereich der Agentur für Arbeit, die steigenden Infektionszahlen und die damit notwendigen Entscheidungen für weitere Einschränkungen deutliche Risiken dar. „Die Orientierungsprozesse und Bewerbungsverfahren würden normalerweise schon laufen. Das ist momentan aber nur eingeschränkt möglich.“ Es sei damit zu rechnen, dass sich die Bewerbungen nach hinten schieben und damit irgendwann im Frühjahr bis Sommer 2021 zusammenfallen werden.

Davon aber sollten sich die jungen Bewerber nicht verunsichern lassen. Viele Firmen böten inzwischen Sondierungs- und Bewerbungsgespräche via Internet an. Und auch die Agentur für Arbeit selbst habe aus dem ersten Lockdown viel gelernt und die Beratungen auf das Telefon und das Internet ausgedehnt.

Johannes Kolb blickte auch auf den Arbeitsmarkt für Oktober. Die Arbeitslosenquote ist inzwischen in der Region 10 wieder auf 2,7 Prozent gesunken. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegt sie, nach 2,7 Prozent im September, bei 2,4 Prozent. Eine gute Entwicklung sei das, allerdings würden sich die steigenden Infektionszahlen und die damit einhergehenden Einschränkungen deutlich auf die weitere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auswirken. „Zumindest kurzfristig ist von einer deutlichen Verschlechterung auszugehen.“ Die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit anzeigen, hat im Vergleich zum September um 71 auf knapp 3000 Firmen zugenommen.

Die Pressekonferenz der Agentur für Arbeit fand dieses Mal im Audi Sportpark statt. Und FCI-Geschäftsführer Manuel Sternisa nutzte die Gelegenheit, den FCI als Arbeitgeber für über 200 Beschäftigte zu präsentieren. Und man bilde übrigens nicht nur Fußballer aus. Der FCI betreibt ein Sportinternat mit 22 Plätzen, das zur Hälfte mit eigenen Nachwuchskickern und mit dem ERCI-Eishockey-Nachwuchs belegt ist. Dort wird Schule und Ausbildung kombiniert. Die Schüler des Sportinternats kommen aus ganz Deutschland.

