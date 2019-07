vor 18 Min.

Ein Markt zu Weihnachten in Ehekirchen

Am 30. November wird es die zehnte Auflage geben

Die Temperaturen erreichen diese Woche fast 40 Grad. Da wollte die Nachricht, die Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch am Dienstag in der Gemeinderatssitzung verkündete, gar nicht so recht passen. Dennoch ist es eine gute. In Ehekirchen findet heuer wieder ein Weihnachtsmarkt statt.

Geplant ist der Markt für den 30. November von 12 bis 21 Uhr auf der Hauptstraße. Organisiert wird er von Lisa Ruml. Sie widmet den Markt ihrem Schwiegervater Hans-Jörg Ruml, der im vergangenen Jahr verstorben ist und den Weihnachtsmarkt einst mit ins Leben gerufen hat. 17 Stände werden es voraussichtlich sein, an denen Menschen aus der Region – einige auch aus Ehekirchen selbst – Essen, Getränke und Kunsthandwerk anbieten. Der Kindergarten wird den Markt mit einem Auftritt eröffnen, erzählt Ruml. Außerdem hat sich bereits das Neuburger Traumtheater angekündigt mit einer Feuershow nach Einbruch der Dunkelheit.

Zum ersten Mal fand der Weihnachtsmarkt in Ehekirchen im Jahr 1997 statt. Weitere Auflagen folgten in unregelmäßigen Abständen. Heuer gibt es den Markt zum zehnten Mal. Ruml plant, die Veranstaltung alle zwei Jahre zu wiederholen. (dopf)

