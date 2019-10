09.10.2019

Ein Marktplatz für Lehrstellen

A-Zu-Bi am Samstag in der Parkhalle

Ausbildung, Zukunft, Berufsinformation! Das sind die Schlagworte und gleichzeitig namensgebende Begriffe für die regionale Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi!“. Am kommenden Samstag, 12. Oktober, findet nun schon die 13. Auflage der Erfolgsmesse in der Neuburger Parkhalle statt. Von 9 Uhr bis 14 Uhr stellen 61 Aussteller 137 Berufe und 26 Studiengänge vor. Die Veranstalter von Stadt und Stadtmarketing erwarten auch heuer bis zu 5000 Besucher aus der gesamten Region.

Die Suche nach einem Ausbildungsplatz oder die Wahl eines Studiengangs ist eine der großen Herausforderungen zum Ende jeder Schulkarriere. Dabei gilt es zunächst, sich einen Überblick zu den vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangeboten zu verschaffen. Darüber hinaus werben die heimischen Firmen auch aufgrund der demografischen Entwicklung um gute Nachwuchskräfte.

Angesprochen von der Messe sind alle Schüler, die in den nächsten ein bis zwei Jahren ins Berufsleben starten oder eine Weiterbildung anpeilen. Mehrere Tausend Schüler in über 20 umliegenden Schulen hat Neuburgs Stadtmarketingverein in den vergangenen Wochen mit den wichtigen Infos zur Messe versorgt. „Uns ist der freiwillige Besuch der ,A-Zu-Bi!’ ein besonders wichtiges Anliegen“, sagt Veranstaltungsleiterin Ramona Forster und ergänzt: „Wir weisen auf unser Angebot hin, halten aber überhaupt nichts von schulischen Pflichtbesuchen. Auf diese Weise kommen zu uns nur die wirklich interessierten Schüler und das wiederum wissen die ausstellenden Betriebe und Organisationen sehr zu schätzen.“

Initiiert wurde die Messe 2007 von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. „Für mich war die Grundidee, junge Menschen mit Ausbildern und Auszubildenden ins Gespräch kommen zu lassen. Und genau diese persönlichen Gespräche haben in den vergangenen acht Jahren schon zu viel Erkenntnis und erfreulicherweise auch zu zahlreichen Ausbildungsverträgen geführt“, erzählt der Rathauschef.

Aufgrund der zu erwartenden großen Besucherzahl sowie der begrenzten Parkmöglichkeiten rund um die Parkhalle steht der Volksfestplatz mit zahlreichen Parkflächen zur Verfügung und innerhalb weniger Gehminuten erreicht man die Neuburger Parkhalle. (nr)