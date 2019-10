19.10.2019

Ein Meilenstein in der Ausbildung von Musikern

Bei der Marktkapelle Rennertshofen ist man stolz auf den Nachwuchs: Siebenmal Bronze und einmal Silber bei der Prüfung des Musikbundes geholt

Bei der Marktkapelle Rennertshofen legten kürzlich acht junge Musiker die Prüfung des Musikbundes von Ober- und Niederbayern zum Musikerleistungsabzeichen in Bronze (D1) und Silber (D2) ab. Die Prüflinge, die in der Regel seit rund drei Jahren am Musikunterricht teilnehmen, schafften mit ihren jeweiligen Instrumenten (Klarinette, Trompete, Tenorhorn und Schlagzeug) mitunter sogar das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg“.

Das Musikerleistungsabzeichen (MLAZ) ist ein Meilenstein in der musikalischen Ausbildung. Nach einer gewissen Ausbildungszeit am Instrument können die Leistungsabzeichen Junior, Bronze (D1) und Silber (D2) nach den Prüfungsrichtlinien des Bayerischen Blasmusikverbandes (BBMV) erworben werden.

Nach rund drei Jahren Ausbildung auf einem Instrument will man auch mal wissen, wo man steht. Diese Möglichkeit bietet das Musikerleistungsabzeichen D1 (Bronze). Begleitend zur Ausbildung in den Vereinen und Musikschulen kann der Musiker vor einer unabhängigen Prüfungskommission sein Können beurteilen lassen. Die Prüflinge haben das bronzene Leistungsabzeichen erfolgreich bestanden und suchen nach einer neuerlichen Bestätigung ihres Könnens? Diese Möglichkeit bietet das Musikerleistungsabzeichen D2 (Silber). Jedes Leistungsabzeichen stellt eine Bestandsaufnahme der Fertigkeiten der Jungmusiker dar und zeigt den Fortschritt bei den von Prüfung zu Prüfung steigenden Anforderungen. Dies bewirkt einerseits Ansporn, bietet andererseits den Jugendlichen gleichzeitig eine Bestätigung ihrer Leistung. Jedes bestandene Musikerleistungsabzeichen soll beim musikalischen Nachwuchs Ehrgeiz wecken, die Jungmusiker aber auch nachhaltig in ihrer musikalischen Entwicklung fördern. Die Prüfung der Nachwuchsbläser bestand aus drei Teilen, und zwar Praxis, Theorie und Gehörbildung.

Stefanie Czerny, 1. Vorsitzende der Marktkapelle, lobte den Nachwuchs und sieht „die erfolgreich abgelegten Prüfungen als Bestätigung einer soliden Ausbildung unserer Musiklehrer, die ihre Schüler perfekt auf die Prüfung vorbereitet haben“. Sie überreichte den stolzen Prüflingen Urkunden und Abzeichen und gratulierte zusammen mit Jugenddirigentin Magdalena Pfister und Bürgermeister Georg Hirschbeck. (bed)

Themen folgen