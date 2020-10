vor 26 Min.

Ein Museumsdepot am Haus im Moos?

Der Standort in Kleinhohenried wird von der Stiftung Donau präferiert. Seißler äußert sich „vorsichtig optimistisch“

Von Andrea Hammerl

Das Depot für die umfangreiche Sammlung an historischen landwirtschaftlichen Geräten und Alltagsgegenständen des Kulturhistorischen Vereins Donaumoos und der Stiftung Donaumoos soll kommen. Der Standort bleibt jedoch noch vage. Überhaupt tat sich der Stiftungsrat der Stiftung Donaumoos etwas schwer mit seinen Beschlüssen, da er noch von anderen Mitspielern abhängig ist. So blieb es bei einer einstimmigen Absichtserklärung für das Sonderprojekt „Museumsdepot“. Vertagt wurde dagegen der Beschluss, eine Fachkraft einzustellen, die die Exponate inventarisieren soll. Bislang haben nämlich nur die Gemeinderäte der drei Moosgemeinden ihren Anteil der dafür vorgesehenen 60.000 Euro beschlossen, die Zusagen von Bezirk, Landkreis und der Landesstiftung stehen noch aus.

In der Standortfrage sprachen sich die Stiftungsratsvorsitzenden, Landrat Peter von der Grün und stellvertretender Bezirkstagspräsident Michael Asam sowie Gisela Knuth vom Bezirk Oberbayern klar dafür aus, das Depot im räumlichen Verbund zum Haus im Moos zu errichten – sofern möglich. Stiftungsvorstandsvorsitzender Heinrich Seißler, Bürgermeister von Königsmoos, hatte sich bereits vorsichtig optimistisch dazu geäußert. Grundsätzlich werde „in alle Richtungen gearbeitet“, auch ein Standort in Neuburg sei angedacht worden. Grundstücksverhandlungen seien immer schwierig, aber erste, sehr offene und ehrliche Gespräche mit den Eigentümern des favorisierten Grundstücks in Kleinhohenried ließen diese Lösung „nicht unmöglich erscheinen“.

Drei parallele Handlungsstränge werden nun verfolgt, wie Museumsleiter Fritz Koch erläuterte. Zunächst müssten die Eigentumsverhältnisse der Sammlungsstücke zwischen Stiftung und Kulturhistorischem Verein geklärt werden, parallel werde ein Gebäude beziehungsweise ein Standort gesucht. Für die geplante Inventarisierung hat das Gremium der Landesstelle, das die Sammlung am 22. September besichtigt hat, zunächst eine Schnellerfassung vorgeschlagen. Die soll gemeinsam von einer externen Kraft, Museumsleiter Koch und einem weiteren Mitglied des Kulturhistorischen Vereins vorgenommen werden. Sobald eine erste Ordnungsstruktur der Exponate feststeht, also was in welchem Umfang vorhanden sei, könnte ein Depotkonzept erstellt werden.

Ein erfahrener Depotplaner wurde bereits angefragt. In welchem Umfang er mit der Planung beauftragt wird oder ob einige Aufgaben auch von eigenen Leuten übernommen werden können, muss noch geprüft werden.

Auch mit der Förderung haben sich die Verantwortlichen bereits befasst. Von der Landesstiftung sind erfahrungsgemäß im Schnitt 20.000 Euro zu erhalten. Zudem wird ein Programm aus Bundesmitteln ins Auge gefasst, das allerdings voraussetzt, dass das Depot wenigstens teilweise für Besucher zugänglich ist.

Das neue Museumskonzept ist noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht, es dient derzeit noch als internes Papier. Dennoch stellte er einige Details vor. „Man braucht heute als Museum ein Alleinstellungsmerkmal“, erklärte der Museumsleiter die Intention des Konzeptes, das sich am Leitfaden des Deutschen Museumsbundes orientiert. Ziel sei, nicht nur die Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft einzubeziehen, was mit der Umweltbildungsstätte und dem Donaumoos-Entwicklungskonzept, das hier begleitet werde, gegeben sei.

