11:04 Uhr

Ein Nagel bohrt sich durch das Ohr eines Mannes in Hofstetten

Ein 74-Jähriger aus Hofstetten (Kreis Eichstätt) schlichtete Bretter um. Das endete für den Mann äußerst schmerzhaft.

Ein 74-Jähriger wurde am Dienstagmittag bei einem Unfall in Hofstetten (Landkreis Eichstätt) am Ohr verletzt. Gegen 13 Uhr schlichtete der 74-Jährige Bretter mit Nägeln um. Dabei fiel laut Polizei ein an die Wand gelehntes Brett um und traf den 74-Jährigen am linken Ohr. Der Nagel durchbohrte dabei die Ohrmuschel des Mannes. Die Freiwillige Feuerwehr Hofstetten und der Rettungsdienst konnten das Brett samt Nagel schließlich entfernen. Der 74-Jährige wurde anschließend in die Klinik Eichstätt gebracht.

Themen Folgen