vor 16 Min.

Ein Neuburger Feuerwehreinsatz mit vielen Hindernissen

Recht knapp ging es bei einer Rettungsaktion in Neuburg zu.

Erst „Extremrangieren“ und dann noch ein kaputtes Fahrzeug – das waren nicht die einzigen Probleme der Neuburger Feuerwehr bei einem Einsatz. Und gekracht hat es auch ordentlich.

Das Erste vorweg: Der Einsatz hat am Ende geklappt. Doch bis es so weit war, musste die Neuburger Feuerwehr am Samstagabend jede Menge Hindernisse aus dem Weg räumen. Sie war gerufen worden, weil sie eine Person mit der Drehleiter aus einem Haus holen sollte. Der Transport über’s Treppenhaus wäre zu unsicher gewesen.

Baustellen und parkende Autos erschwerten den Einsatz der Neuburger Feuerwehr

Eigentlich ein Routineeinsatz. Doch bald tauchte das erste Problem auf: Wegen einer Baustelle in der Hechtenstraße gab es keine Möglichkeit, den Patienten durchs Fenster zu holen. Auch die Alternative – eine Anfahrt über die Färberstraße – war recht tückisch. Das Feuerwehrfahrzeug musste sich zwischen parkende Autos, einen Blumentrog sowie einen Parkautomaten zwängen. Und das ging laut des Berichts der Feuerwehr nicht ohne Schaden vonstatten: Es krachte. Ein Eisenpfosten hatte sich im Fahrzeug eingefädelt und es beschädigt.

Doch der Einsatz musste weitergehen. „Durch Extremrangieren gelang es dem Fahrer der Drehleiter wieder, aus der misslichen Lage zu kommen. Natürlich krachte es auch noch mal heftig, aber es war jetzt eh schon egal“, heißt es. Die letzten paar Meter Fahrt waren dann wegen eines Bauzauns und parkender Autos auch noch einmal Millimeterarbeit – aber am Ende klappte die Rettung. Nur die Feuerwehr musste für eine Notreparatur eine Nachtschicht einlegen. (nr)