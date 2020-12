Ein Pieks, der Hoffnung gibt

Plus Hoffnungsvoller Auftakt der Impfaktion im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Jetzt braucht es nur noch genügend Impfdosen.

Es tat gut mitzubekommen, mit welcher Überzeugung sich die älteren Frauen und Männer in unserem Landkreis zum Auftakt der Kampagne am Sonntag gegen das Coronavirus impfen ließen. Gerade für sie bedeutet der Impfstoff Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder ein vor allem sozial gesehen normales Leben führen zu können.

Doch nicht nur für die älteste Generation in Neuburg-Schrobenhausen sollte das Angebot Hoffnung geben. Das Impfen bietet allen die große Chance, diesem Virus die Stirn zu bieten, damit sich auf breiter, länderübergreifender Ebene baldmöglichst wieder ein Normalzustand einstellt.

Klar ist auch, dass sich Menschen aus welchen Gründen auch immer weigern werden, sich impfen zu lassen. Das ist ihr gutes Recht. Und nicht ausbleiben werden auch Komplikationen beim ein oder anderen, wie es sie bei nahezu jeder Impfung geben kann. Dennoch bleibt zu hoffen, dass sich die große Mehrheit fürs Impfen entscheidet – und dass rasch genüg Impfstoff für alle Impfwilligen auch im Landkreis ankommt.

