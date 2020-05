00:31 Uhr

Ein Stück Fürsorge für das Kreiskrankenhaus

Der Neuburger Verein „Menschen helfen – Leben retten“ spendet Beatmungskissen

Von Manfred Dittenhofer

Ein tolles Hilfsmittel, das sehr nützlich für Patienten ist, die beamtet werden, erreichte nun das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Holger Koch, Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH, nahm zusammen mit Landrat Peter von der Grün die Patientenlagerungskissen und mehrere Beatmungspolster entgegen, die der Neuburger Verein „Menschen helfen – Leben retten“ gespendet hat.

Müssen Patienten künstlich beatmet werden, ist ihre Lagerung wegen der Gefahr des Wundliegens sehr wichtig. Die Kissenkombination, die der Verein gespendet hat, lässt auch in Bauchlage eine künstliche Beatmung zu. Das Kissen-Set besteht aus jeweils vier Teilen, die sich der Körperform des Patienten anpassen und mehrfach verwendet werden können. Für den Kopf spendete der Verein je zwölf Kopfpolster zur einmaligen Verwendung. Ein Polster-Set plus zwölf Kopfpolster kosten zusammen rund 1200 Euro. Sowohl das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als auch die Klinik St. Elisabeth in Neuburg erhielten jeweils ein solches Set.

Holger Koch, Leiter des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen dankte dem Geschäftsführer des Vereins „Menschen helfen – Leben retten“, Ahmed Karatay, für die Unterstützung. „Ein Patient, der beatmet werden muss, liegt sehr lange. Da ist die Gefahr des Wundliegens sehr groß. Hilfreich sind diese Kissen, die das Körpergewicht möglichst breit verteilen.“ Und das Kopfteil lasse es zu, dass der Patient auch auf dem Bauch liegend beatmet werden kann. Dafür sorgen spezielle Öffnungen in dem Polster. Die Kissen und Kopfpolster seien wieder ein Schritt hin zur bestmöglichen Versorgung der Patienten, so Landrat von der Grün. Der Verein „Menschen helfen – Leben retten“ fördert im Landkreis das öffentliche Gesundheitswesen, unter andrem durch die Sicherstellung der bestmöglichen notfallmedizinischen Versorgung. So unterstützt der Verein bei der Ausbildung von Notärzten und bei der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

