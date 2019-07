04.07.2019

Ein Tag der Kultur und des Genusses

Neuburger Rathaus, Antoniberg und Theater in Stepperg

Von Neuburg bis Stepperg: Am Samstag, 13. Juli, gibt es für alle Kulturbegeisterten einen Erlebnistag. Anlässlich der Freilichtaufführung „A Midsummer Night‘s Dream“ im Schloss Stepperg veranstaltet die Tourist-Info der Stadt Neuburg ein mehrteiliges Kulturprogramm.

Los geht es um 13.30 Uhr am 400 Jahre alten Neuburger Rathaus am Karlsplatz. Dort zeigt Herzogin Maria Amalie die jüngst restaurierte Gemäldesammlung im oberen Rathausfletz.

Weiter geht es um circa 15.30 Uhr zum Arco Schlösschen hoch über der Donau. Zum einzigartigen Blick auf Neuburgs Prachtkulisse gibt es Kaffee und Kuchen.

Danach geht es im eigenen Auto nach einer kurzen Fahrt zum Antoniberg nach Stepperg. Hier spricht Kunsthistorikerin Margit Vonhof-Habermayr über die berühmte Kurfürstin Maria Leopoldine, die dort begraben liegt.

Als Abschluss des Kultursamstags steht dann um 19 Uhr noch der Besuch der Freilichtveranstaltung „A Midsummer Night‘s Dream“ von William Shakespeare in englischer Sprache im Schloss Stepperg auf dem Programm.

Der Preis für den gesamten Tag (Führungen und Theaterkarte) liegt pro Person bei 35 Euro. Anmeldungen für den Kultur- und Genusstag nimmt die Tourist-Info in Neuburg unter Telefon 08431/55-240 oder per Mail an tourismus@neuburg-donau.de entgegen. (nr)

