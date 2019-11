vor 44 Min.

Ein Tag nur für Männer

„Alles eine Frage der Haltung“

Am Dienstag, 12. November, stehen von 18 bis 21 Uhr die Männer beim vierten Ingolstädter Männertag im Mittelpunkt. Er hat die Themen Männergesundheit, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Hervorhebung von männlichen Vorbildern zum Inhalt.

Die Gleichstellungsbeauftragte Anja Assenbaum lädt in diesem Jahr unter dem Motto „Alles eine Frage der Haltung“ in die Stadtbücherei ein. Nach einem Imbiss und der Begrüßung durch Oberbürgermeister Christian Lösel werden der Sportwissenschaftler Stefan Penther und die Kommunikationstrainerin Gisela Maria Schmitz zu den Themenbereichen „Haltung haben“ und „Haltung zeigen“ sprechen. Den Anwesenden werden Wissen und Strategien vermittelt, wie man(n) in vier Schritten zur perfekten Körperhaltung kommt und wie die innere Haltung und der Körperausdruck eine stimmige Einheit bilden.

Im Anschluss an die beiden Vorträge besteht die Möglichkeit zu Rückfragen und Austausch mit den Referenten. Im Rahmen einer Fishbowl-Diskussion ist das Publikum eingeladen, bei den Experten auf dem Podium Platz zu nehmen und gemeinsam mit ihnen zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos, es können sich auch Frauen anmelden. (nr)

Anmeldung per Mail an gleichstellungsstelle@ingolstadt.de oder telefonisch unter 0841 305-1166 gebeten.

Themen folgen