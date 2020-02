Ein Teil der Maria-Ward-Schülerinnen muss umziehen

Plus Für mindestens ein Dreivierteljahr müssen Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule außerhalb ihres Hauptgebäudes unterrichtet werden. Der Grund für die Platznot liegt aber woanders.

Wenn man bei dieser Aussicht nicht ins Träumen kommt... Die Schülerinnen zweier Klassen der Neuburger Maria-Ward-Realschule haben ab dem kommenden Schuljahr wohl den besten Blick auf die Stadt. Sie werden voraussichtlich ein Dreivierteljahr lang, also bis April nächsten Jahres, aus ihrem Schulgebäude neben dem Rathaus ausziehen müssen.

Ihre neue Heimat wird die Burgwehr. Die Mitglieder des Finanzausschusses mussten dem Umzug am Dienstagabend nur noch genehmigen. Ein paar Kleinigkeiten müssen baulich verändert werden, wie zum Beispiel das Anbringen einer Absturzsicherung an den Fenstern. Die Kosten dafür trägt allerdings das Schulwerk Augsburg, zu dem die Maria-Ward-Realschule gehört.

Franziskusschule Neuburg wird größer

Das Schulgebäude in der Altstadt platzt aus allen Nähten. Das liegt aber nicht an der Realschule selbst, sondern an der neu gegründeten Franziskusschule. Die Grundschule, deren Träger ebenfalls das Schulwerk Augsburg ist, wächst stetig. Das Schulgebäude der Franziskusschule ist aber noch im Umbau, die Schule ist übergangsweise in den Räumen der Realschule untergekommen. Der Zeitplan ist dicht getaktet und die erste Verzögerung ließ nicht lange auf sich warten, sodass die Umsiedlung vom Schuljahresbeginn auf April verschoben werden musste. Aber bereits im Herbst starten wieder zwei neue erste Klassen in den Schulbetrieb. Damit besteht die Franziskusschule schon aus sechs Klassen. Zwei zu viel für das Gebäude.

„Die kriegen wir beim besten Willen nicht mehr unter“, sagt der Hausherr und Schulleiter der Maria-Ward-Realschule, Heribert Kaiser. Deswegen hatte sich Kaiser schon das Gymnasium als Übergangslösung angeschaut. Weil seine Schülerinnen dort aber nicht die Fachräume nutzen hätten können und zum Chemie und Physikunterricht in das Hauptgebäude hätten zurücklaufen müssen, schied diese Möglichkeit aus.

Maria-Ward-Realschule Neuburg platzt aus allen Nähten

Auch der Marstall wäre eine Option gewesen, wie er erzählt, aber hier musste die Stadt aus brandschutzrechtlichen Gründen ablehnen. „Doch mit der Burgwehr haben wir eine schöne Alternative gefunden“, freut sich Kaiser. Zwar müssen die Schülerinnen auch dort für die Fachunterrichtsstunden zurück ins Haupthaus, der Weg ist allerdings erheblich kürzer.