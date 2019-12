Ein Verein erfüllt Kinderwünsche

So viele Geschenke: Jedes Kind der beiden Neuburger Sprachintensivklassen durften sich etwas im Wert von 20 Euro zu Weihnachten wünschen. Und die Wünsche gingen dann auch in Erfüllung. Dafür sorgte in einer besonderen vorweihnachtlichen Aktion der Ingolstädter Wohltätigkeitsverein „Round Table 96“.