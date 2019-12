vor 56 Min.

Ein Wunderkind im Birdland

Was Saxofonist Chris Potter besonders macht

Energisch, funky, kraftvoll, mehr am Jazzrock orientiert als an der reinen Lehre: James Francies, Eric Harland und Powersaxofonist Chris Potter ließen im Neuburger Birdland die Funken stieben. „Hold It“ hieß es zu Beginn. Von wegen! Es ging ganz schön ab: Mit knackigem Groove, Volumen und mächtigem Sound bewegte sich das Trio auf schmalem Grat zwischen Avantgarde und Mainstream in zuweilen geradezu irrem Tempo quer durchs Dickicht einer riesigen Menge Noten.

Schon mit 13 Jahren galt Chris Potter als Wunderkind am Saxophon. Heute, 35 Jahre später, beherrscht er alle Stil- und Spielarten aus dem Effeff und hat seinen festen Platz unter den unbestrittenen Größen der Gegenwart. Am Tenor- wie am Sopransaxofon gleichermaßen versiert, wobei er an diesem Abend im Birdland dem Tenor weitgehend den Vorzug gab, sauste er nur so seine Skalen entlang, immer auf dem Sprung raus aus dem Geläufigen, immer für Überraschungen gut, bereit zum Schwung ins Unerwartete.

Mit beeindruckend großem Ton, zugleich blitzgeschwind und blitzgescheit lotete er die Grenzen des Spielbaren aus, nicht ohne Ecken und Kanten freilich. Auf seinen langen Exkursen ins Abenteuerland verlor er sich jedoch nie im Nirwana unzugänglicher Abstraktion, blieb flüssig, griffig, bissig, fassbar, blues- und erdverbunden.

Fürs Birdland eher surreale Momente trug James Francies an diversen Keyboards bei, die allerdings dem guten alten Bösendorfer keine Konkurrenz machen konnten, ihn mehr umrahmten als umzingelten. Einzig störend wirkte der im ersten Set ziemlich mulmig wummernde Synthie-Bass. Spacige, elektronisch verfremdete Sounds kontrastierten mit den flexibel gestalteten, wunderbar natürlichen Klängen des Flügels, ihrerseits vorgetragen mit virtuoser Souveränität.

Als Dritter im Bunde sorgte Eric Harland mit klarer Kante und agiler Beweglichkeit an den Drums für komplexe rhythmische Strukturen, offensiven Flow und schier über Stock und Stein wirbelnden Groove. „Circuits“ heißt das Titelstück der aktuellen CD. Ein Trio auf der Höhe der Zeit, das da im Neuburger Birdland seine hochfliegenden Kreise zog. (tb)