Ein begnadetes Talent

Maximilian Brunner bewies bei einer „Klangreise um die Welt“ in der Pfarrkirche in Untermaxfeld sein beeindruckendes Talent an der Orgel.

Maximilian Brunner spielte in St. Josef anlässlich des 30. Weihejahres der Untermaxfelder Pfarrkirche

Von Doris Bednarz

Anlässlich des 30. Weihejahres der Untermaxfelder Pfarrkirche Sankt Joseph entführte Organist Maximilian Brunner die Besucher zu einer „Klang- reise um die Welt“. Trotz des Wintereinbruchs fanden zahlreiche Besucher den Weg in die 1988 fertiggestellte Kirche. Die Zuhörer genossen jede Sekunde des imposanten Hörerlebnisses.

Kirchenpfleger Karl Braun führte die Konzertbesucher mit Informationen zu den einzelnen Komponisten und Musikstücken durch das Programm. Er begrüßte neben Bürgermeister Heinrich Seißler, Auguste Schmid und Pfarrer Thomas Pendanam den Orgelbauer Franz Schreier aus Thierhaupten, der das Instrument 1990 gebaut hatte.

Der erst 19 Jahre alte Maximilian Brunner begann bereits mit zwölf Jahren Tasteninstrumente zu spielen. Zunächst am Keyboard, sammelte er durch seinen Großvater, der ebenfalls Organist in Untermaxfeld war, erste Erfahrung an der Orgel. Im Neuburger Organisten Josef Götzenberger fand er seinen nächsten Lehrmeister, ehe er in Eichstätt beim Amt für Kirchenmusik die D- und C-Ausbildung absolviert. Ab dem nächsten Jahr will der begnadete Musiker sein Studium der Kirchenmusik in Regensburg aufnehmen und dabei seinen Bachelor absolvieren.

Gleich zu Beginn startete Maximilian Brunner mit dem wunderschönen „Danse Macabre“ des französischen Pianisten und Organisten Camille Saint-Saëns, dessen musikalisches Talent bereits früh gefördert wurde. Mit drei Jahren konnte Saint-Saëns lesen, im Alter von sechs Jahren schrieb er erste Kompositionen, mit elf Jahren gab er sein erstes öffentliches Konzert. Es folgte ein Werk des französischen Musikers Marc-Antoine Charpentier. Das „Te Deum“, eines seiner bekanntesten Werke, wird heute als Fanfare bei Fernseh-Übertragungen im Rahmen der Eurovision verwendet. Mit dem „Prière à Notre Dame“ von Léon Boëllmann beeindruckte der Organist mit einer gefühlvollen Melodie. Der Franzose Boëllmann schuf in seinem kurzen Leben 160 Kompositionen, ehe er mit nur 35 Jahren im Jahr 1897 starb. Das rhythmische „Toccata in seven“ des 1945 geborenen John Rutter ließ die Musikliebhaber am melodischen Erfindungsreichtum des britischen Komponisten teilhaben. Wohl allen bekannt war die Melodie des Norwegers Edvard Grieg. Das exzellente „In der Halle des Bergkönigs“ hörten die Musikliebhaber im Anschluss. Mit dem „Toccata“ des französischen Komponisten Théodore Debuis stand ein weiteres anspruchsvolles und perfekt inszeniertes Orgelwerk auf dem Programm, ehe sich der hochklassige Konzertnachmittag mit dem dreisätzigen „Concert Piece“ des Belgiers Flor Peeters dem Ende neigte.

Mit dem gemeinsam gesungenen „Nehmt Abschied, Brüder“ endete das einzigartige Orgelkonzert. Die Zuhörer bedankten sich mit stehenden Ovationen bei dem jungen und doch so routinierten Maximilian Brunner.