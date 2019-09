vor 23 Min.

Ein besonderer Gottesdienst

C.B. Green tritt in Marienheim auf

Ein ganz besonderer Gottesdienst wartet auf die Besucher am kommenden Sonntagabend, 29. September, um 19 Uhr in der Marienheimer Kirche. Dort treten C.B.Green und Heinz-Martin Benecke auf.

Am letzten September-Sonntag gestalten der Singer/Songwriter und Gastwirt C.B. Green und sein Onkel, der Maschinensetzer, Schauspieler, Kabarettist, Liedermacher und Autor Heinz-Martin Benecke den Gottesdienst „Alltagshelden“.

„We all want to be – somebody´s hero“ – Wir alle wollen jemandes Held sein: So beginnt C.B. Greens Refrain im gleichnamigen Lied. Über das Alltagsheldentum in Neuburg oder in Leipzig werden im Gottesdienst Lieder und Geschichten von den beiden zu hören sein.

Auf die Idee gekommen, Clemens und Heinz-Martin Benecke zu fragen, ist Pfarrer Herbert Sperber durch das berührende Musikvideo der Akustikversion von „Somebody´s hero“.

Onkel Heinz-Martin spielt in diesem Video zur Musik von seinem Neffen Clemens einen älteren, vielleicht schon etwas verwirrten Herrn, der aus dem Heim ausgebüxt ist und sich einen wunderbaren Tag erobert. Dazu und zu ihren sowie den Alltagshelden-Erlebnissen aller will Pfarrer Sperber mit den beiden ins Gespräch kommen.

Der ungewöhnliche Gottesdienst „a wengerl anders“ findet in der Regel jeden letzten Sonntag im Monat um 18 Uhr in der Marienheimer Kirche statt, immer mit einem besonderen Thema und immer mit besonderen „weltlichen“ Liedern untermalt. (nr)

