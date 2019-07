vor 58 Min.

Ein bizarres Werk bei den Audi-Sommerkonzerten

Bei den Audi-Sommerkonzerten war Schumanns Oratorium „Das Paradies und die Peri“ zu hören. Eine bemerkenswerte Musik – aber mit einem Fragezeichen.

Von Tobias Böcker

Mit Robert Schumanns Oratorium „Das Paradies und die Peri“ brachten die Audi-Sommerkonzerte ein – nicht zu Unrecht – eher selten aufgeführtes Werk auf die Bühne: Sehr bemerkenswerte Musik war da zu hören, mit Strahlkraft dargeboten und künstlerisch ohne Fehl und Tadel. Dennoch bleibt ein Fragezeichen.

Die Idee eines weltlichen Oratoriums „für heitre Menschen“ als „Dichtung für Solostimmen und Chor“ hatte Schumann 1843 als einer der Ersten; sie sei, wie er meinte, nicht für den Betsaal gedacht, sondern sollte sich als neues Genre für den Konzertsaal etablieren.

Schumanns Oratorium bei den Audi-Sommerkonzerten

Groß angelegt ist die orientalisch-exotistische Tondichtung um die romantisch verklärte Sehnsucht nach Erlösung. Chor und Orchester sind ebenso herausgefordert wie die sieben Solostimmen. Letztere konnten allesamt überzeugen, allen voran Sarah Wegener als die Peri, ein Geist- oder Luftwesen, die in zwei erfolglosen und einem letztlich glücklichen Versuch danach strebt, das Paradies zu erringen. Wie Sarah Wegener das Wechselspiel zwischen leidvollem Abgewiesenwerden, leidenschaftlichem Ringen und hoffnungsfroher Suche, schließlich Erfüllung verkörperte, bewies große Klasse. Insbesondere brillierte auch Werner Güra mit kraftvollem Tenor, kristallklarer Artikulation und starker Präsenz als Erzähler.

Das Orchester unter der Leitung von Jérémie Rhorer zeichnete sich aus durch engagierte Dynamik und differenzierte Transparenz, frische Farben und klare Akzente. Die unübliche Aufstellung freilich hatte den Nachteil, dass die Bläser – samt der seltenen Bass-Ophikleide – zeitweise die Bindung untereinander so recht nicht fanden.

Nachwuchsförderung bei der Audi-Jugendchorakademie

Einmal mehr bewies die Audi-Jugendchorakademie, wie stark sich Kontinuität, Konsequenz und Beharrlichkeit in der Nachwuchsförderung auszahlen. Ungemein präzise, frisch, klar und diszipliniert, mit erkennbarem Spirit, dabei klangschön und rund präsentierten sich die an die hundert jungen Sängerinnen und Sänger auf der Bühne des Festsaals im Ingolstädter Stadttheaters als strahlende Einheit. So weit, so gut, so ausgezeichnet gar! Ob das inhaltlich eher krude Werk allerdings überhaupt in die Zeit passt? Die Verherrlichung des Heldentods zum Ende des ersten Teils sorgte dafür, dass das Oratorium von 1914 an und bis 1945 zur Kriegsbegeisterung beitragen musste. Genau deshalb wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte nicht gespielt. Erst in den späten Neunzigern wurde es dann wieder aufgenommen und – in historisch-kritischer Form freilich – zur Aufführung gebracht. Wenn allerdings der Chor in wuchtiger Schärfe und gleißendem Ton davon singt, wie „heilig das Blut, für die Freiheit verspritzt vom Heldenmut“ sei und wie gern der Himmel grüße, „die so gegangen den Heldentod für’s Vaterland“, vermag sich der Rezensent im Jahre 2019 auch angesichts aktueller Ereignisse eines Erschauerns kaum zu erwehren. Da wünscht er sich das aufs Ganze gesehen ziemlich bizarre Werk – bei aller musikalischer Pracht – einfach zurück in die Schublade.

