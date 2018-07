vor 48 Min.

Ein brennender Lkw und zwei tödliche Unfälle

Unter massiver Rauchentwicklung kämpften die Feuerwehrleute am Mittwochnachmittag in sengender Hitze gegen das Stroh, das sich auf der Ladefläche eines Lastwagens entzündet hatte. Die Straße vom Kreisverkehr Grünau bis zur Donaubrücke musste rund fünf Stunden gesperrt werden.

Während bei Grünau die Ladung eines Lkw in Flammen aufgeht, stirbt ein Königsmooser bei einem Motorradunfall. Auch tags zuvor gab es einen tödlichen Unfall.

Von Marcel Rother und Claudia Stegmann

Zwei große Einsätze forderten am Mittwochnachmittag die Rettungskräfte im Landkreis: Ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer, der sich zwischen Bertoldsheim und Burgheim ereignete, und ein Lastwagen, dessen Ladung zwischen Grünau und dem Bergheimer Kreisverkehr in Flammen aufging.

Es war 14.20 Uhr, als bei der Feuerwehr Neuburg der Alarm losging. Ein Lastwagen mit einer Ladung voll Stroh hatte auf der Straße zwischen dem Grünauer Kreisel in Neuburg und der Brücke über die Donau nach Bergheim Feuer gefangen. „Die Ursache für den Brand ist noch unklar“, sagt Markus Rieß, Kommandant der Feuerwehr Neuburg. Er und seine Kollegen der Feuerwehren Bergheim und Bruck rückten mit insgesamt 40 Mann aus und bekämpften die trockene Ladung, die binnen kurzer Zeit lichterloh brannte. Der Lastwagenfahrer hatte den Brand noch selbst bemerkt, angehalten und versucht, das Feuer zu löschen – vergeblich.

Schließlich gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine Spezialfirma entsorgte das kokelnde Stroh. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, der LKW dagegen war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Die Straße vom Grünauer Kreisel zur Donaubrücke nach Bergheim war bis circa 19.30 Uhr komplett gesperrt. Aufgrund der Sperrung kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Einschränkungen.

Die Ursache für den Unfall bei Burgheim ist nicht klar

Nur rund 20 Minuten früher wurden die Feuerwehren Rennertshofen und Bertoldsheim zu einem Einsatz gerufen. Zwischen Burgheim und Bertoldsheim, kurz hinter dem Badesee, war ein Motorradfahrer mit voller Wucht auf das Heck eines Autos aufgefahren. Nach Polizeiinformationen wollte eine 19-jährige Autofahrerin aus Neuburg nach links in Richtung der Kiesweiher abbiegen. Mutmaßlich hat der 27-jährige Motorradfahrer aus Königsmoos dies nicht oder zu spät erkannt und ist in das Auto geprallt. Der Notarzt versuchte noch, den jungen Mann wiederzubeleben, zwei Hubschrauber waren gerufen worden, um ihn auf schnellstem Wege ins nächste Krankenhaus zu bringen. Doch die Verletzungen war so gravierend, dass der Königsmooser noch an der Unfallstelle starb.

Die Autofahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei den Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zur genaueren Untersuchung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Strecke Burgheim–Bertoldsheim war bis circa 18 Uhr gesperrt.

Langenmosen: Rentner prallt mit Auto gegen einen Baum

Einen tödlichen Unfall musste tags zuvor auch die Polizei Schrobenhausen verzeichnen. Auf der Staatsstraße zwischen Langenmosen und Schrobenhausen war ein 79-jähriger Mann aus Malzhausen (Gemeinde Langenmosen) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Nach Polizeiangaben war er gegen 18.40 Uhr mit seinem Nissan Micra von Langenmosen in Richtung Schrobenhausen unterwegs, als er in einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam, den Grünstreifen und den Radweg überfuhr und frontal gegen einen Baum prallte. Noch bevor der Rettungswagen und der Notarzt am Unfallort eintrafen, konnten Ersthelfer den Fahrer aus dem Auto befreien. Auch ein Rettungshubschrauber war gerufen worden, um den Mann schnellstmöglich ins Krankenhaus bringen zu können. Doch alle Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztes scheiterten: Der 79-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, soll die Obduktion seines Leichnams ergeben.

Bei diesem Unfall waren die Feuerwehren aus Schrobenhausen und Langenmosen mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße war bis 21.30 Uhr komplett gesperrt.

