vor 18 Min.

Ein ehemaliges Hotel wird zur Rettungswache

Das Rettungsfahrzeug steht schon da. In Rennertshofen besichtigten Günther Griesche vom Rettungszweckverband, Anton Gutmann und Robert Augustin vom BRK-Kreisverband, Wachleiter Sebastian Bauch, Peter Erdle, Leiter des Rettungsdienstes im Kreisverband, und Rettungssanitäter Michael Biebel (von links) die neuen Räume in der Pension „Herrenhof“.

Der Rettungsstandort Rennertshofen ist genehmigt. Was noch getan werden muss und wie sich der Standort weiterentwickeln kann.

Von Michael Geyer

Der Rettungswagen-Standort in Rennertshofen nimmt am 1. September seine Arbeit auf. Am Dienstag besichtigten die Verantwortlichen des Kreisverbandes vom Roten Kreuz und Günther Griesche, Geschäftsführer vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehrwesen der Region Ingolstadt, den neuen Standort, wo sich die Rettungssanitäter zunächst einmal für die nächsten fünf Jahre, also bis zum 30. August 2025, einrichten werden.

Griesche berichtete, dass die Ausschreibung EU-weit durchgeführt wurde. Nachdem sich die Verbandsversammlung für das Rote Kreuz entschieden hatte, machte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Standort, der in dem Areal zwischen der Treidelheimer- und der Industriestraße liegen musste. Schon bei der ersten Informationsrunde stieß man auf Alfred Bircks, der sofort Feuer und Flamme war und die passenden Räumlichkeiten anbot. Die Rettungssanitäter erhalten jetzt zwei Räume und eine Terrasse in der Pension des „Herrenhofes“.

Die Rettungswache in Rennertshofen ist von 9 bis 21 Uhr besetzt

Wachleiter Sebastian Bauch und Rettungssanitäter Michael Biebel vom BRK Neuburg sind derzeit dabei, den Standort vorzubereiten und die besten Lösungen für den Aufenthalt, die Lagermöglichkeiten und das Büro zu verwirklichen. „Wir sind mit der räumlichen Lösung definitiv zufrieden“, freuen sich die beiden. Der Standort soll an sieben Tagen die Woche tagsüber von 9 bis 21 Uhr besetzt sein. Während der Nacht wären dann wieder die Kollegen in Neuburg und Monheim zuständig. Auch die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Rennertshofen sind 24 Stunden einsatzbereit.

Das BRK-Rettungsfahrzeug steht während der Dienstzeiten direkt vor der Unterbringung, nachts wird es in einer Lagerhalle der Firma Donau Trockenbau DTB untergestellt. Bircks steht auch einer maßgeschneiderten Planung eines Neubaus für den Rettungsstandort Rennertshofen auf dem Gelände von DTB offen gegenüber. Diese Planung könnte zusammen mit dem Neubau einer Schreinerhalle auf dem DTB-Gelände oder als eigener Bau hinter der Pension schon nächstes Jahr verwirklicht werden. Falls der Standort Rennertshofen 2025 aufgegeben würde, fände Bircks sicher eine Verwendung für den Bau.

Der Rettungswagen ist jetzt schneller in der Region rund um Rennertshofen

„Der neue Rettungsstandort Rennertshofen gibt der Region einen ganz schönen Schub und ist eine tolle Aufwertung für das ganze Gebiet. Dadurch wird die Versorgungssicherheit erhöht“, bewertet BRK-Kreisverbands-Geschäftsführer Robert Augustin die neue Einrichtung. Bei normalen Straßenverhältnissen müsse der Rettungswagen spätestens nach zwölf Minuten am Einsatzort sein. Das konnte vorher nicht immer gewährleistet werden. Der neue Standort würde nicht nur die Gemeinde Rennertshofen abdecken, sondern auch angrenzende Orte wie Mörnsheim, Gansheim, Wellheim, Burgmannshofen und Marxheim. Die Einsätze könnten sogar bis zum benachbarten Standort Monheim gehen, wenn dort kein Rettungswagen zur Verfügung stünde. An hochfrequenten Tagen könne ein weiterer Rettungswagen beschafft werden.

Personell werde das BRK aufstocken müssen, denn für Rennertshofen seien 4,7 Planstellen im Vollzeit-äquivalent vorgesehen. „Glücklicherweise haben wir keine Personalknappheit. Trotzdem sind wir über Bewerbungen immer froh“, meint Augustin. Ein Neubau würde so konzipiert, dass auch ein 24-Stunden-Betrieb möglich wäre, hebt Günther Griesche noch heraus. Was letztlich aus dem Rettungsstandort Rennertshofen in fünf Jahren werde, könne man erst sagen, wenn man belastbare Zahlen habe. Eine Erweiterung sei auch stundenweise möglich, räumt er ein.

