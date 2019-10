vor 25 Min.

Ein ganz besonderer Bauer aus Eichstätt

Landwirt Johannes Scharl ist für den CeresAward „Landwirt des Jahres 2019“ nominiert. Das ist der Oscar der Branche. Warum der Häringhof ausgewählt wurde.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Johannes Scharl durch seinen Stall geht, kommen seine Tiere ans Gitter und beschnuppern ihn. Dann stupst er im Vorbeigehen schon mal eine seiner „Mädels“ auf die Nase. Der Eichstätter Landwirt betreibt eine Ferkelaufzucht. Erst im vergangenen Jahr hat er einen neuen Stall in Betrieb genommen. Dort leben 300 Muttersauen und sorgen für rund 7000 Ferkel pro Jahr. Der Neubau eines Stalls ist gerade in dieser Branche in Bayern eine solche Seltenheit – 2018 waren es gerade mal zwei Betriebe landesweit, die neue Ställe gebaut haben – , dass der Deutsche Landwirtschaftsverlag auf den Hof aufmerksam wurde. Mit dem Resultat, dass Scharl im Finale um den Titel „Landwirt des Jahres 2019“ steht. Am 16. Oktober fährt er mit seiner Frau Barbara nach Berlin. Dort wird dann der „Oscar der Landwirtschaft“ verliehen.

Allein die Nominierung ist schon ein Sieg für den Eichstätter Häringhof

Scharl weiß noch nicht, ob sein Name aus dem Kuvert gezogen wird, wenn der CeresAward bei der Galaveranstaltung „Nacht der Landwirtschaft“ vergeben wird. Das ist ihm auch gar nicht wichtig. Denn die Nominierung ins Finale ist schon ein Sieg für ihn. Es ist Anerkennung für seine Bemühungen für das Tierwohl, für Regionalität, für Nachhaltigkeit. Das Futter für seine Tiere baut er größtenteils selbst an. Und eine Biogas- und Photovoltaikanlage versorgen den Hof mit Energie. Seine Ferkel liefert er an Mastbetriebe in der Umgebung. Besonders wichtig ist ihm Regionalität. Und seine Tiere, die Schweine, können sich frei bewegen, sich in ihre Boxen zurückziehen oder nach draußen laufen. Die Bewegungsboxen für die Muttersauen hat Scharl selbst entworfen. Erst einen Tag vor dem Abferkeln wird die Sau in den Ferkelschutzkorb gesperrt. Und vier Tage danach kann sie sich wieder frei bewegen, genauso wie die im Durchschnitt elf Ferkel, die zudem ein Schutznest mit Fußbodenheizung nutzen können. Die Kleinen mögen es wärmer als die Mutter. Die Zeit im Ferkelschutzkorb ist notwendig, sonst lebt der Nachwuchs gefährlich. Denn die Muttersau kann sie leicht erdrücken.

Die Nominierung beim CeresAward kommt Johannes Scharl gerade recht. „Die Landwirtschaft macht harte Zeiten durch. Wir werden für vieles verantwortlich gemacht. Plötzlich sind wir die Umweltzerstörer und die Tierquäler.“ Sündenböcke würden schnell ausgemacht und verboten solle immer das werden, was man selbst nicht braucht. „Die Stadtbewohner wollen das Auto verbieten, die Vegetarier am liebsten das Fleisch“. Scharl setzt auf Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit. 10 bis 15 Schulklassen kommen jedes Jahr zu ihm auf den Hof. Ehefrau Barbara ist Erlebnisbäuerin. Sie sorgt bei den Besuchern für reichlich interessante Einblicke in die Landwirtschaft.

Bauer Scharl will über Landwirtschaft informieren und aufklären

Als stellvertretender Kreisvorsitzender des Bauernverbandes und beim Landschaftspflegeverband will Johannes Scharl informieren und aufklären. Oft seien politische Entscheidungen von Unwissen geprägt. Zum Beispiel der Raum für die Schweine. Mehr sei nicht immer besser. Hätten Muttersauen mit ihren Ferkeln zu viel Raum, dann fänden die frisch geworfenen Ferkel ihre Mutter nicht. „Sie verkriechen sich in einer Ecke und sind schnell zu schwach, um an die Zitzen zu gelangen.“ Scharl hätte gerne, dass bei Entscheidungen, die Tierwohl und Naturschutz betreffen, auch die Experten gehört würden. Die Düngeverordnung zum Beispiel sei drei Mal novelliert worden, bevor die erste die Chance hatte, zu greifen. „Das Agrarpaket wurde nur zwischen der Bundeslandwirtschaftsministerin und der Bundesumweltministerin geschnürt.“ Wenn etwas geändert werde, müsse es Übergangsfristen geben, denn vor allem kleine Betriebe würden so darunter leiden, dass sie noch schneller verschwinden.

Auch Scharls nagelneuer Stall könnte dem Landwirt Probleme bereiten, wenn ein Referentenentwurf umgesetzt würde. Dann nämlich wären seine Bewegungsboxen um einen halben Quadratmeter zu klein. Obwohl sie über dem jetzigen Standard liegen. Und dann kann man nicht schnell mal die Gitter verlegen. Das wäre mit einem massiven Umbau verbunden.

Der Azubi wohnt auf dem Hof und gehört quasi zur Familie

Der Hof der Scharls ist Familien- und Ausbildungsbetrieb gleichermaßen. Johannes Scharl hat ihn vor fünf Jahren von seinem Vater Johann übernommen, der den Hof seit 1976 bewirtschaftete. Ein Azubi hat auf dem Hof eine Wohnung und gehört quasi zur Familie.

Auf Berlin freuen sich die Scharls. „Die Gala wird bestimmt toll. Und bevor wir am nächsten Tag nach Hause fahren, sind wir von unserem Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl in den Bundestag eingeladen.“ Zwei Tage nicht auf dem Hof zu sein, macht Johannes Scharl aber auch etwas nervös. Wenn die Scharls mal in Urlaub fahren, dann höchstens sechs Tage. Und alles muss vorher passen: „Kein Abferkeln, keine Besamung, keine Feldarbeit darf anstehen – ach ja – und Ferien müssen natürlich auch gerade sein, damit unsere drei Kinder mitkönnen.“

Themen folgen