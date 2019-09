vor 5 Min.

Ein grauhaariger Lehrer mit vier Pfoten

Hündin Ella übt schon im Morgenkreis das Drehen am Glücksrad.

Wenn Hündin Ella den Unterricht der Dr.-Walter-Asam-Förderschule besucht, bemerkt nicht nur Lehrerin Susann Harenburg einen Unterschied.

Von Laura Freilinger

Im Klassenzimmer herrscht Ruhe. Ein siebenjähriger Junge erzählt im Sitzkreis am Montagmorgen von seinem Wochenende. Seine Schulkameraden hören ihm aufmerksam zu, sind keineswegs abgelenkt. In der Mitte der Erstklässler liegt ein grauer Vierbeiner mit lockigen Haaren und beobachtet die Kinder. Hündin Ella begleitet ihr Frauchen Susann Harenburg schon seit einigen Monaten zur Dr.-Walter-Asam-Förderschule in Neuburg, um den Kindern beim Lernen zu helfen.

Wenn Ella die Erstklässler im Unterricht besucht, machen sich schnell Veränderungen bemerkbar. Plötzlich sind die Kinder leise. Streicheln, füttern und rufen darf nur, wer die Erlaubnis hat. Außerdem muss Ruhe herrschen, sonst nimmt Harenburg den Hund beim nächsten Mal nicht mit. Auch gilt die Regel: nur ein Kind pro Hund.

„Bisher hatten wir nur positive Rückmeldungen. Anfangs war ein Elternteil noch skeptisch, aber mittlerweile hat sich auch das gelegt“, freut sie sich. „Eltern haben mir erzählt, dass ihre Kinder mit ADHS an Tagen nach Ellas Schulbesuch ruhiger waren.“ Auch die Lehrerin bemerkt, dass die Kinder sich besser konzentrieren. „Wenn Ella schläft, wissen sie, dass alles gut ist und widmen sich ihren Aufgaben. Viele Kinder sind fröhlicher und weniger zurückhaltend.“ Besonders stolz können Hundebesitzer und Tiere sein, dass auch die Kinder Besserungen spüren. „Kinder mit Schulangst haben keine Bauchschmerzen mehr, sobald Ella dabei ist“, sagt sie.

Das macht Therapiehündin Ella an der Dr.-Walter-Asam-Förderschule

Ella hebt ihre Pfote und dreht an einem Glücksrad, auf dem verschiedene Zahlen stehen. Die Kinder blicken ihre Lehrerin erwartungsvoll an. Diese liest die Zahl vor, der Beginn eines Zahlendiktats. Die Erstklässler sind motivierter, schnell wird eine sonst eher langweilige Aufgabe spannend. Susann Harenburg wollte sich schon immer den Traum erfüllen, einen eigenen Hund zu haben. Um ihn werktags nicht alleine zu lassen, setzte sie sich dafür ein, ihn ausbilden und zur Schule mitbringen zu dürfen. Das Ziel der Lehrerin ist es, mit Ella die Ausbildung zum Besuchs- und Therapiehund abschließen zu können.

Doch wann eignet sich ein Hund tatsächlich dafür, mit Kindern zusammen zu arbeiten? „Jeder Hund ist unterschiedlich. Nur weil er aus einer teuren Zucht stammt, sagt das noch lange nichts“, betont Harenburg. Die Geschichte von Ella beweist das. Anstatt wie gewöhnlich als Welpe, kam die Hündin nach mehreren Vorbesitzern mit sieben Monaten zu der Tierliebhaberin. Diese hatte den Labradoodle, eine Mischung aus Labrador und Pudel, auf Ebay Kleinanzeigen gefunden. Nach einem Besuch stand nach langer Suche fest: Ella und ihr Frauchen passen zusammen und können vermutlich zukünftig gemeinsam arbeiten. Außerdem ist die Hündin allergikerfreundlich.

Aufgrund der vielen Besitzerwechsel war Ella anfangs noch nicht gut genug erzogen. „Manchmal war sie schon ein wenig sturköpfig“, gibt Harenburg zu und lacht. Daher begann für Ella mit sieben Monaten sofort die Hundeschule. Zunächst machte sie eine Ausbildung zur Managerin für tiergestützte Intervention, bei welcher sie lernte, die Bedürfnisse der Schüler, aber auch des Tieres gleichermaßen zu berücksichtigen. In der Begleithundeprüfung lernte die mittlerweile dreijährige Ella das grundsätzlich notwendige Verhalten wie Unterordnung und das Befolgen verschiedener Befehle. Diese Begleithundeprüfung war eine Grundvoraussetzung für die anschließende Besuchs- und Therapiehundeausbildung, die die beiden im vergangenen Mai erfolgreich meisterten.

Schulhündin Ella ist einer Klasse der Dr.-Walter-Asam-Förderschule treu

Ella besucht nur selten andere Schüler als die erste Klasse von Harenburg. Schulhunde dürfen sich für gewöhnlich frei auf dem Schulgelände bewegen. Ella bleibt stets bei ihrer Besitzerin, in den Pausen gehen sie zusammen spazieren und verbringen die restliche Zeit im ruhigen Klassenzimmer. „Für Ella ist so ein Schultag Arbeit“, hebt die Ingolstädterin hervor. Daher wird das Tier nach den Sommerferien auch nur langsam wieder in den Schulalltag eingewöhnt. Anfangs nur einmal, später dann bis zu zweimal pro Woche nimmt Harenburg ihren Vierpfoter mit. Neben dem Glücksrad freuen sich die sieben- bis achtjährigen Kinder auf weitere Spiele mit der Hündin. Diese kann zum Beispiel mit Schaumstoffwürfeln würfeln oder auf eine Futtermaschine tippen. Die Schüler müssen die Leckerlis schneller zählen, als Ella sie frisst.

„Die größte Herausforderung ist es, gleichzeitig ein Auge auf das Wohl des Hundes zu haben und ihm genug Ruhe zu ermöglichen“, findet Harenburg. „Manchmal spielt sie auch den Klassenclown. Einmal passt man nicht auf, und sie zieht ein Quietschtier aus ihrem Korb. Ein anderes Mal hat sie sich auch in eine Kiste gelegt, in der sich kurz davor noch die Brotzeitboxen der Kinder befunden hatten. Das bringt dann natürlich alle zum Lachen und lockert die Stimmung“, erinnert sie sich und lacht. Das pädagogische Konzept des Schulhundes scheint an der Neuburger Förderschule aufzugehen. Und beschert Lehrern und Schülern Unterrichtsstunden der besonderen Art.

