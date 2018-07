vor 27 Min.

Ein halbes Jahrhundert Glas aus Neuburg

Die Neuburger Glasfabrik Verallia gibt es seit 50 Jahren. Werksleiter Giovanni Depoli erzählt, wie sich die Arbeit im Werk in dieser Zeit verändert hat.

Von Philipp Kinne

Dass es die Neuburger Glasfabrik auch in den kommenden 50 Jahren geben wird, da ist sich Werksleiter Giovanni Depoli sicher. Denn: „Nichts ist umweltfreundlicher als Glas.“ Und Flaschen und Gläser für Babynahrung, Getränke oder Gemüse, werde man immer brauchen. Zumindest was die zu verpackenden Produkte angeht, soll sich bei dem Neuburger Glashersteller also wenig verändern. Die Art und Weise der Glasherstellung sei aber eine völlig andere als vor 50 Jahren. Es ist viel passiert.

1968 eröffnet die Glasfabrik in Neuburg

Dass die Glasfabrik im Jahr 1968 nach Neuburg kam, ist wohl vor allem der hohen Nachfrage an Babynahrung zu dieser Zeit zu verdanken. Ein großer bayerischer Hersteller habe es leid gehabt, die Gläschen für seine Produkte quer durch Deutschland schicken lassen zu müssen, erklärt Depoli. Deshalb habe sich das Essener Unternehmen Ruhrglas, das Teil des Veba-Konzerns war und die Gläschen für die Babynahrung herstellte, 1968 entschieden, eine Zweigstelle in Neuburg zu bauen. Hier habe sich schnell ein passendes Grundstück gefunden und auch die Nähe zum Energieversorger, der Ingolstädter Raffinerie, spielte eine entscheidende Rolle. 340 Neuburger Mitarbeiter fanden hier Anstellung. In den 80er Jahren übernahm das Unternehmen Oberland Glas, aus dem schließlich Verallia Deutschland wurde, das Neuburger Werk. Doch nicht nur der Name des großen Werks mit heute rund 330 Mitarbeitern in Neuburg hat sich in den vergangenen 50 Jahren immer wieder geändert.

Zum Jubiläumsfest kamen Vertreter der Stadt und des Konzerns. Bild: Volker Möller/Verallia

Neuburger Glasfabrik ist moderner geworden

Das Werk sei deutlich moderner geworden, sagte Depoli beim Jubiläumsfest in Neuburg. Heute zähle es zu einem der produktivsten Glaswerke auf der Welt. Vor 50 Jahren produzierte der Neuburger Standort etwa 160 Tonnen Glas am Tag. Das entspreche einer Stückzahl von rund 400000 Glasverpackungen. Bereits Mitte der 80er Jahre waren es etwa 1,4 Millionen Gläser und Flaschen. Diese Zahl habe sich mittlerweile noch einmal vervielfacht, sagt Depoli. Möglich sei das durch millionenschwere Investitionen in moderne Maschinen, einem sparsamen Umgang mit Ressourcen und einer deutlichen Steigerung der Produktivität – das Neuburger Werk produziert 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr.

Anhand von Schmelzformen erklärten die Mitarbeiter ihre Arbeitsabläufe. Bild: Volker Möller/Verallia

Für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist der Glashersteller eines der bedeutendsten Unternehmen der Stadt. Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen blickte auch er zurück auf die Anfänge des Werks. „1968 – was war das für eine Zeit“, resümierte Gmehling. Rückblickend stehe das Jahr für eine ganze Generation, für Bewegung und Aufbruchstimmung. Und die habe damals auch in Neuburg geherrscht. Denn neben der Ansiedlung des Glasherstellers entstand auch das Geschäftshaus von Mode Bullinger, das Stadttheater wurde reaktiviert und das Industriegebiet Ost entstand. „Jedes Gemeinwesen lebt von Produktion und Handel“, sagt Gmehling. Die Stadt sei auf leistungsfähige Betriebe, deren Gewerbesteuer und auch auf sichere Arbeitsplätze angewiesen. Besonders ging Gmehling in seiner Rede außerdem auf das Thema Nahwärme ein. Denn dazu habe der Glashersteller als Wärmelieferant einen wichtigen Grundstein gelegt. „Diese wichtige Vorreiterrolle wird ihnen auch in 20 oder 30 Jahren niemand mehr nehmen können“, sagte Gmehling mit Blick auf das Werk.

Verallia möchte Vorreiter sein

Vorreiter sein, das möchte Verallia auch in Sachen Umweltschutz. Man habe sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren noch sparsamer mit den Ressourcen zur Glasherstellung umzugehen, erklärt Werksleiter Depoli. Schon jetzt sei das Werk auf einem guten Weg. Während man in den 80er Jahren noch nur rund 20 Prozent Altglas zur Herstellung neuer Flaschen und Gläser recycelte, seien es heute bereits bis zu 70 Prozent. Ziel sei es aber, den Anteil an Altglas in den neuen Produkten auf annähernd 100 Prozent zu steigern. Denn: „Glas kann unendlich wiederverwertet werden“, sagt Depoli. „Und noch nie hat dieser Rohstoff die Umwelt belastet.“

Das Material werde bereits seit 4000 Jahren von Menschen verwendet – die 50-jährige Geschichte der Glasherstellung in Neuburg ist also nur eine kleine Etappe der Glasgeschichte.

