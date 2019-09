Ein halbes Jahrhundert für ein grünes Stepperg

17:02 Uhr

Weil zwei Helferinnen kurzfristig absagen mussten, packt Vorsitzende Berta Zech auch mal alleine an, um die schönen Rabatten an der Friedhofsmauer in Stepperg zu pflegen.

Seit 50 Jahren gibt es den Gartenbauverein in Stepperg. An welchen Stellen sich der grüne Daumen des Vereins bemerkbar macht.

Von Michael Geyer

In Stepperg sind „die Grünen“ schon 50 Jahre lang an der Macht. Damit ist allerdings nicht eine Partei gemeint, sondern der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Stepperg, der im Dorf nur als „der Verschönerungsverein“ bezeichnet wird. Den Beinamen „die Grünen“, so weiß die jetzige Vorsitzende Berta Zech, haben die Mitglieder des Gartenbauvereins allerdings wegen ihrer „todschicken“ ersten gemeinsamen Frauentracht erhalten, die sie sich damals angeschafft haben. Inzwischen tragen die Frauen die dritte Trachtenversion. Am kommenden Sonntag können die Trachten und Bilder aus der 50-jährigen Vereinsgeschichte in einer Ausstellung im Pfarrstadl bewundert werden.

Auch in der Rennertshofener Straße macht sich der grüne Daumen der fleißigen Helferinnen des Vereins bemerkbar. Bild: Michael Geyer

Die Idee zur Gründung eines Gartenbauvereins ging vom damaligen Rennertshofener Gartenbauvereinsvorsitzenden Ernst Metzker aus, der den Steppergern die Vereinsgründung schmackhaft gemacht hatte. Bei dem damaligen Bürgermeister Alfred Hanel fiel die Idee auf ebenso fruchtbaren Boden wie bei Pfarrer Anton Sosnik. Auch Adolf Rauh, Eduard Schiele, Josef Sillet, Kaspar Sillet, Ludwig Koch, Karl Bohatsch, Franz Zugfill, Josef Eibl und Franz Reitschuster konnten sich mit dem Gründungsgedanken anfreunden und machten ihn am 21. Januar 1969 wahr. Einzige Frau in der Gründerriege war Marianne Pfadenhauer. Karl Bohatsch wurde zum Vorsitzenden gewählt, Josef Sillet zu seinem Stellvertreter. Bohatsch stand bis 1973 an der Vereinsspitze, danach übernahm Josef Sillet den Vorsitz und behielt ihn bis zum Jahre 2000. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 1994 feierte der Verein sein 25. Jubiläum mit einem großen Fest. Seit 2000 leitet Berta Zech, die 1994 schon als Beisitzerin und danach als 2. Vorsitzende mitgearbeitet hatte, den Verein, der heute 91 Mitglieder zählt. Im Laufe der fünf Jahrzehnte hat sich allerdings einiges geändert.

Bei den Feiern im Gemeindebereich, wie hier beim Emskeimer Feuerwehrfest, treten die Stepperger Gartler gerne auf. Bild: Michael Geyer

Der Gartenbauverein Stepperg pflegt und verschönert

Bei der Gründung hatte sich der Verein die Aufgabe gestellt, die Grünanlagen an der Ussel, den idyllischen Antoniberg, die Hartlberg-Allee und das Ufergebiet des Dorfweihers zu pflegen und in ihrer Naturschönheit zu erhalten. Dazu kamen noch die Blumenrabatten und Rasenflächen an der Hatzenhofener-, Rennertshofener-, Antoniberg- und Poststraße. Das allein schon war eine Mammutaufgabe, denn die Rasenflächen allein machten mehr als einen Hektar aus. Trotzdem waren die Gartler noch an weiteren Stellen aktiv: Sie pflanzten in der Verlängerung der Poststraße am Ortsrand eine Obstbaumreihe, legten am Goggusberg eine Obststreuwiese mit Apfel-, Kirsch und Walnussbäumen an und bauten den Weg zum Antoniberg mit 81 Stufen aus. Sie stellten insgesamt 23 Ruhebänke auf und legten auch den Kinderspielplatz am Feuerwehrhaus an.

Die Vereinsgeschichte weist etliche Höhepunkte auf: 1982 wurde die neue Fahne geweiht. Ein Jahr darauf wurde Stepperg Kreissieger beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ und erreichte dabei auch 1984 und 1990 einen beachtlichen 3. Platz.

Die bedeutenden Feste und die Vielfalt an Aktivitäten waren nur mit einer großen Helfermannschaft zu bewältigen. Aber wie in jedem Verein, machte sich auch bei den Stepperger Gartlern nach und nach das Älterwerden der Mitglieder bemerkbar. „Uns fehlt der Nachwuchs. Wir sind froh, dass wir unser Vereinsleben noch so betreiben können, wie es sich heute darstellt“, sagt Berta Zech. Der Aufgabenbereich musste gezwungenermaßen mit der Anzahl der Helfer schrumpfen. Innerorts packen die wenigen Helfer noch an, mähen und pflegen den Großteil der Grünflächen an den Straßen, am Dorfweiher, am Kinderspielplatz und am Bolzplatz in der Siedlung Am Holzgarten. Es gibt eine Weihnachtsfeier und alle paar Jahre einen Ausflug. Die Frauen binden die Kränze für den Maibaum, der Verein ist beim Marktfest vertreten und macht bei den kirchlichen Festen in Stepperg und den Festen in der Marktgemeinde mit.

