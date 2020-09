vor 39 Min.

Ein halbes Jahrhundert in der AWO Rennertshofen aktiv

Christiane Kleinert wurde für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet

Von Michael Geyer

Aktiv sein hält jung – dafür ist Christiane Kleinert aus Rennertshofen ein überzeugender Beweis. Sie ist in ihrem Heimatort allen gut bekannt, weil sie schon seit rund 20 Jahren immer noch – trotz ihrer 80 Jahre – für den Markt Rennertshofen als Gemeindedienerin unterwegs ist. Aber auch für die AWO stellt sie eine feste Größe dar, auf die man nicht verzichten möchte.

Am 1. Juli 1970 ist sie dem Rennertshofener Ortsverein beigetreten, unter anderem auch deswegen, damit ihre drei Kinder auch in den Genuss der von der AWO angebotenen vierwöchigen Ferienerholung in Österreich oder Südtirol kamen. Ab 1995 gehörte sie dann als Beisitzerin dem Vorstand an. Ihre Motivation war schon immer durch ihren großen Einsatz für ihre Mitmenschen geprägt. Schon von Anfang an engagierte sich die Jubilarin als Sammlerin in der Frühjahrs- und Herbstsammlung der AWO. „Da macht man mit und hilft zusammen“, sagt sie auf die Frage nach ihrem nicht nachlassenden Engagement.

Die stellvertretende Vorsitzende der AWO, Irmgard Pahl, hatte vor Kurzem Christiane Kleinert zu einem Kaffeekränzchen mit den Vorstandsmitgliedern eingeladen und sie dabei mit einem Blumenstrauß und einer Ehrenurkunde überrascht, die vom Kreisvorsitzenden Horst Winter und der aus beruflichen Gründen nicht anwesenden Ortsvorsitzenden Barbara Mörtel unterschreiben war. „Deine Aktivität ist getragen von einem richtig guten AWO-Geist“, dankte Irmgard Pahl Christine Kleinert für ihren vorbildlichen Einsatz.

