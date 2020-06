vor 6 Min.

Ein kaltes Netz, das Häuser wärmt

Im Neubaugebiet „Am Vohbach“ ist die Marktgemeinde Burgheim mit einer ganz besonderen regenerativen Energie Vorreiter in Bayern. Die Vermarktung vor Ort geht aber eher schleppend voran

Von Manfred Dittenhofer

Der Begriff „kaltes Nahwärmenetz“ ist manchem Bauherren und auch Handwerker entweder nicht geläufig oder gar ein Buch mit sieben Siegeln. Ein solches Netz hat die Gemeinde Burgheim in ihrem aktuellsten Neubaugebiet eingerichtet. 64 Erdsonden, jede Bohrung 80 Meter tief, werden helfen, die Häuser auf den 38 Bauparzellen in dem Neubaugebiet zu heizen.

Damit ist Burgheim die erste Gemeinde in Bayern, die ein ganzes Baugebiet zentral mit einem kalten Nahwärmenetz ausgerüstet hat. Die Sonden, zentral und im Besitz der Gemeinde, bedienen die Wärmepumpen, die dann jeder Bauherr in seinem Haus betreiben kann – aber nicht muss. Bei einem kalten Nahwärmenetz erfolgt die Wärmeversorgung mit relativ niedrigen Temperaturen von -5 bis 25 Grad Celsius. Die Nutzwärme wird dezentral durch Wärmepumpen in den Häusern erzeugt. Damit braucht es weder zentrale Pumpen noch irgendwelche Steuer- oder Regeltechnik. All das erfolgt dezentral in den Häusern. Da die Rohrleitungen nicht gedämmt werden müssen, besteht das Leitungsnetz aus einfachen PE-Rohren, in denen ein Wasser-Glykolgemisch zirkuliert und die Wärme aus 80 Metern Tiefe zu den Wärmepumpen in den Wohnhäusern transportiert.

Bauherren scheinen dem Heizkonzept mit Wärmepumpen noch skeptisch zu begegnen. Vor allem dann, wenn es sich nicht um eine Einzelanlage auf dem eigenen Grund handelt, sondern um eine zentrale Gemeinschaftsanlage. Das kann auch Otto Reisig bestätigen. Der Ingenieur aus Riedenburg hatte das Nahwärmenetz in Burgheim geplant und dessen Bau begleitet. Ist es die Angst vor einer Abhängigkeit oder der höhere Preis für die Grundstücke? Das sei schwer zu sagen, so Burgheims Bürgermeister Michael Böhm, der ein eher zögerliches Kaufverhalten bei den Grundstücken „Am Vohbach“ erlebt.

Mit ein Grund dafür könnte möglicherweise auch darin liegen, dass Burgheim gerade parallel Grundstücke in einem zweiten Neubaugebiet im Ortsteil Strass anbietet. Der Preisunterschied liegt bei rund 70 Euro pro Quadratmeter. Der Grund dafür sei aber nicht das Nahwärmenetz, so Böhm, sondern liege vielmehr an den restlichen Erschließungskosten. Das Gebiet „Am Vohbach“ sei bewusst mit viel Grünfläche gestaltet worden, weise eine Art Parkcharakter auf. Außerdem könnten einige Grundstücke mit Atriumhäusern bebaut werden. Dabei sei auf eine lockere Bebauung geachtet worden. Da die dafür anfallenden Kosten umgelegt werden müssten, könne ein Baugebiet nie mit einem anderen verglichen werden. Die Planer rechnen die Mehrkosten für das Nahwärmenetz bei einem rund 630 Quadratmeter großen Grundstück auf etwa 25.000 Euro, von denen ein Teil gefördert werden könnte. Förderfähig seien, so Böhm, der Anteil an der gemeinsamen Infrastruktur und auch die eigene Wärmepumpe. Fakt ist: In Straß sind von 37 Bauplätzen noch 14 frei. In Burgheim „Am Vohbach“ sind von 38 Parzellen noch 30 zu haben.

Dabei sieht Michael Böhm die Plätze mit dem Nahwärmeanschluss sogar als die günstigere Lösung an. Denn: „Bei einem kalten Nahwärmenetz fallen keine Betriebskosten und damit keine Beiträge an. Außerdem muss man sich bei Preisvergleichen mit zum Beispiel einer Gasheizung mit dem Energiebedarf und der Energieeinsparverordnung auseinandersetzen.“ In der EnEV, so die Abkürzung, ist geregelt, welche energetischen Anforderungen Gebäude erfüllen müssen. Und darin werde ein kaltes Nahwärmenetz (KNWN) sehr günstig bewertet. „Mit einem KNWN kann man auf Solarunterstützung oder Belüftungsanlagen verzichten und die Anforderungen an die Gebäudehülle sind ebenfalls geringer.“

Und der Stromverbrauch der Wärmepumpe? Den rechnet Otto Reisig auf knapp 800 Euro pro Jahr für ein Einfamilienhaus. Damit liege der Stromverbrauch beispielsweise unter dem einer Gasheizung. Laut Reisig amortisiert sich die Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus nach etwa neun Jahren.

Im Baugebiet „Am Vohbach“ sorgt eine Ringleitung unter der Straße für die Verteilung zu den Hausanschlüssen. Beim Preis für den Bauplatz ist der Hausanschluss bereits dabei. Man muss aber nicht anschließen. Dazu Michael Böhm: Wir bieten die Nahwärme an, machen sie aber nicht zur Pflicht. Und natürlich funktionieren auch parallel dazu Holzöfen.“

Der Bürgermeister gibt aber auch zu bedenken, dass das System durch die Bohrungen und die Verlegung der Leitungen bereits bei der Erschließung und dem kollektiven Ansatz günstiger nicht mehr zu bekommen sei. „Und dazu ist es innovativ, nachhaltig und zukunftsweisend.“ Ob das die potenziellen Bauherren erkennen, wird sich zeigen. Momentan jedenfalls ist der Ansturm auf die Grundstücke „Am Vohbach“ eher verhalten.

