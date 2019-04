vor 18 Min.

Ein legaler Maibaum fürs Gspusi

Beim Förster gibt es Maibäume, die man nicht stehlen muss

Der alte Brauch kommt auch bei den jungen Leuten immer noch an. Schon lange ist es Tradition, der oder dem Liebsten in der Nacht auf den 1. Mai einen jungen Maibaum zu stecken. Die Bäumchen werden geschmückt, um sie in der Nacht heimlich zum Haus der oder des Glücklichen zu bringen. So ein Baum darf aber nicht einfach im Wald gefällt werden, denn das wäre Diebstahl.

Deshalb bietet Förster Alfred Hornung seit etlichen Jahren an, Birken auf legalem Wege im Wald zu fällen. Dafür fährt er mit den Teilnehmern in den Wald und hilft beim Aussuchen und Umschneiden. Der Förster unterstützt dabei junge Burschen und Mädchen genauso wie reifere Männer oder Frauen, die ihrem Partner eine überraschende Freude machen wollen.

Jeder Interessierte kann am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr mit entsprechendem Werkzeug (bitte keine Motorsägen!) nach Gietlhausen zur Kapelle kommen. Förster Hornung erzählt, dass immer wieder auch Frauen zum Treffen kommen. Ob Mann oder Frau ist dem Förster freilich egal. (nr)

