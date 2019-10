vor 6 Min.

Ein letztes Mal Heini und Eyms

Verstehen sich schon seit der Jugend gut und treten insgesamt 28 Jahre als Heini und Eyms in und um Neuburg auf: Roland Eymold (links) und Heinrich Baar. Im November geben sie in Marienheim zwei Abschiedskonzerte.

Knapp 30 Jahre lang treten Heinrich Baar und Roland Eymold auf. Bekannt ihre Lieder, einprägsam ihre Kleidung. Nun verabschieden sie sich.

Von Julia Abspacher

Sie gehören zum Neuburger Kulturleben wie die Sommerakademie im Sommer und der Weihnachtsmarkt im Advent: Heinrich Baar (55) und Roland Eymold (54) begeistern mit ihrer „Heini & Eyms Show“ seit 28 Jahren das Publikum in der Ottheinrichstadt. Nach fast drei Jahrzehnten aber ist im November Schluss, das Duo gibt sich zusammen mit den langjährigen Weggefährten der Lieblich-Combo noch ein letztes Mal die Ehre im Gemeindehaus in Marienheim. Beide Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Wer an Heini und Eyms denkt, der denkt wohl als erstes an Schlager und Seemannslieder, schwarzglänzende Westen zu weißen Hemden – und natürlich die klassischen kreisrunden Strohhüte, die die beiden Sänger wirken lassen, als seien sie gerade erst aus der Zeit der 20er Jahre ins Hier und Jetzt gehüpft. Angefangen aber hat alles ganz anders, in einem Rahmen, der kaum weniger mit der Zeit von Hans Albers und den Comedian Harmonists zu tun haben könnte: dem Neuburger Schloßfest.

Heini und Eyms: Schon in der Jugend gut befreundet

1991 war das, als Baar und Eymold, die schon von Jugend an befreundet waren und gerne miteinander sangen, spontan auf der damals noch freien Wiese vor der Hofkirche ein paar Lieder anstimmten. „Das war früh um zwei nach dem Feuerwerk, alle waren guter Laune, und wir haben da unsere drei oder vier Seemannslieder gesungen. Und es kamen immer mehr Menschen her und hörten uns zu, wie wir immer und immer wieder die gleichen Songs wiederholt haben, und waren begeistert.“

Traten oft zusammen auf: (von links) Heinrich Baar, Josef Götzenberger, Jens Lohse, Roland Eymold und Bernhard Reitberger. Bild: Heini und Eyms

Norbert „Max“ Specht, der damalige Wirt ihrer Stammkneipe – eines Irish Pubs – lud sie daraufhin ein, damit sie bei ihm auftreten: Musikalisch begleitet von der Chaos-Crew um Hans Götz und Peter Segeth stand neben Oldies aber auch noch Classic Rock auf dem Programm. „Brechend voll war es an dem Abend“, erinnern sich die beiden Sänger. Immer größer wurden die Auftritte seitdem, vom Fassl ging es in den Saal im Aßmann-Kreil. 600 Zuhörer locken sie gar zu Shows ins ausverkaufte Kolpinghaus. „Aber das ist ein anderes Flair, man ist nicht mehr so nah dran an den Leuten.“ Ihr musikalisches Wohnzimmer fanden Heini und Eyms schließlich im Gewölbe im Alten Neuhof, seit einigen Jahren treten sie in Marienheim auf.

Heini und Eyms: „Alles hat seine Zeit“

Mit der Zeit etablieren die beiden auch ihren ganz eigenen Stil, zu dem neben der Musik auch Sketche und Comedy zählen. „Es sollte immer abwechslungsreich und unterhaltsam sein.“ Zu Weggefährten werden über die Jahre die Musiker der Lieblich-Combo, Carola Ettenreich am Akkordeon, Josef Götzenberger am Kontrabass und Bernhard Reitberger am Schlagzeug, die 1995 erstmals in dieser Besetzung mit den beiden Entertainern auftrat. Heute sind Reitberger, Ted Matschi am Bass und Jens Lohse am Klavier bei allen Shows dabei.

Aber wieso ist jetzt Schluss? „Alles im Leben hat seine Zeit, jede Ära hat einen Anfang und ein Ende“, meint Baar. Die Interessen hätten sich verlagert, früher sei die innere Motivation größer gewesen. Seit 28 Jahren haben die beiden jedes Jahr ein neues Programm auf die Beine gestellt, in ihren Hochzeiten sogar acht mal an zwei Wochenenden hintereinander gespielt. Dazu kamen Auftritte auf Festen und Veranstaltungen in Neuburg und der Region, bei Firmen und privaten Anlässen. „Es wird anstrengender“.

Heini und Eyms: Ist nun komplett Schluss?

Zuerst hätten sie überlegt, nur ein Jahr Pause zu machen, „aber ob man da wieder zurückkommt? Wir wollten lieber gleich mit Anstand und mit Stil ‘Arrivederci’ sagen“, erklären die beiden. Zwei letzte Shows wird es also noch geben, am 8. und 9. November um 20 Uhr im Gemeindehaus in Marienheim. Das Programm trägt den passenden Titel „Wir geben uns die Ära“, es erklingen nur Stücke, die Heini und Eyms schon einmal gesungen haben, manche bekannt, manche vielleicht weniger, allesamt Lieblinge der Künstler. Karten hierfür gibt es nicht mehr, innerhalb von 24 Stunden waren die beiden Vorstellungen ausverkauft.

Neue musikalische Projekte stehen bei Baar und Eymold erst einmal nicht an, beide haben zwischen Beruf, Familie und sonstigem Engagement auch so genug zu tun. War es das also ein für alle Mal mit Heini und Eyms? „Auf Geburtstagen im Bekanntenkreis werden wir wahrscheinlich schon noch einmal ein Liedchen singen, aber sonst ist nichts mehr geplant.“ Aber, wie die beiden auch einräumen – „sag niemals nie“.

