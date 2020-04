Ein letztes Mal in der DTM

Plus Audi überdenkt sein Motorsport-Engagement und zieht sich aus der Deutschen Tourenwagen Masters zurück. Was das für den Neuburger Standort bedeutet.

Audi und Motorsport – die beiden gehören zusammen wie die Breze zur Weißwurst. Motorsport sei ein wichtiger Teil der Audi-DNA und werde dies auch bleiben, sagt Audi Entwicklungsvorstand Hans-Joachim Rothenpieler. Betont wurde das Motorsportengagement der Ingolstädter in einer schwierigen Zeit und mit der Ankündigung des Ausstiegs aus der DTM.

Die Corona-Krise lässt Rennen momentan nicht zu. Der Saisonauftakt der Deutschen Tourenwagen Masters, kurz DTM, der eigentlich am vergangenen Wochenende im belgischen Zolder hätte stattfinden sollen, wurde verschoben. Wann wieder Rennen gefahren werden, ist ungewiss. Ungewiss war die Zukunft der DTM aber schon vor der Krise. Bereits im Januar war Aston Martin nach nur einer Saison aus der Serie wieder ausgestiegen. Letztendlich waren nur noch Audi und BMW als Hersteller übrig. Nun tritt auch Audi auf die Bremse. Nach der Saison 2020 ist Schluss.

Audi Motorsport sitzt in Neuburg

Das Herz von Audi Motorsport schlägt in Neuburg. Dort sind rund 100 Mitarbeiter von der Entscheidung betroffen, die der Vorstand der AUDI AG auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderung infolge der Corona-Pandemie beschlossen und der Internationalen Tourenwagenrennen e.V., kurz ITR, am Montag mitgeteilt hat.

Auf seinem Weg zum Anbieter von CO2-neutraler Mobilität richte Audi das Motorsport-Programm der Marke neu aus, so die Mitteilung. Damit steht der Einsatz in der Formel E und im Kundensport künftig im Mittelpunkt der Motorsport-Aktivitäten von Audi. Zudem analysiert laut Stefan Moser, Pressesprecher Motorsport, ein Team die Rennserien weltweit, um herauszufinden, wo sich Audi in Zukunft einbringen könnte. Spruchreif ist noch nichts, schon gar nicht in der jetzigen Situation, in der die gesamte Automobilbranche auf dem Prüfstand stehe. „In einer Videokonferenz hat der Vorstand den Mitarbeitern die Situation erklärt und auch darüber gesprochen, dass Audi weitere Betätigungsfelder sucht“, erläutert der Pressesprecher.

Gesamte Automobilbranche steht auf dem Prüfstand

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Motorsportbereich bei Audi umstrukturiert und der Werksmotorsport und der Kundensport in der Audi Sport GmbH zusammengeführt. Der Kundenmotorsport laufe weiterhin sehr erfolgreich, so Stefan Moser. Der Pressesprecher wünscht sich zum Abschied aus der DTM noch ein paar spannende Rennen. Das hätten die Betreiber, die Mitarbeiter und vor allem die vielen Fans der Serie verdient. Die große Fannähe und der großartige Motorsport würden diese Rennserie auszeichnen.

Und wer weiß, vielleicht kommen die Deutsche Tourenwagen Masters wie Phoenix aus der Asche als E-Rennserie mal wieder. Die DTM, damals noch Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, war Ende 1996 schon einmal eingestellt und als Deutsche Tourenwagen Masters in der Saison 2000 wieder ins Leben gerufen worden. Audi blickt auch in diesem Bereich auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Mit 23 Meistertiteln, darunter elf Fahrertitel, sowie 114 Siegen, 345 Podiumsplatzierungen, 106 Pole-Positions und 112 schnellsten Runden hat Audi die DTM von 1990 bis 1992 und ab 2000 geprägt.

2019 war die erfolgreichste DTM-Saison von Audi

Mit drei von drei möglichen Meistertiteln absolvierte Audi 2019 die bisher erfolgreichste DTM-Saison der Unternehmensgeschichte. Und mit solchen Ergebnissen möchte sich Audi aus der Rennserie auch verabschieden. Wann allerdings wieder Veranstaltungen dieser Art möglich sein werden, das steht in den Sternen.